В Україні керувати автомобілем можна з 18 років, а володіти – з якого віку? А може бути власником неповнолітня дитина? Авто24 розібрався з тонкощами цього питання.

Потреба записати дитину в автовласники виникає нечасто, але коли таки це трапляється, краще дізнатися про усі юридичні тонкощі трохи раніше, ніж під час візиту до сервісного центру МВС.

Потреба зареєструвати авто на дитину виникає через різні обставини. Якщо людина молодше 14-ти, це можливо лише у випадку успадкування

Отже, спираючись на п. 23 Постанови Кабміну України №1388 від 7.09.1998 р., можна відразу сказати, що зареєструвати автомобіль можна на громадянина, якому вже виповнилося 14 років. Можна і на молодшого, але за умови, що машину він отримує у спадщину.

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В будь-якому випадку, реєстрацію можна здійснити лише за наявності нотаріально завіреної згоди батьків або піклувальників дитини. Це зрозуміло, адже за фактом отримання дитиною автомобіля можуть приховуватися якісь некорисні для неї наслідки, яких дитина в силу своєї недосвідченості передбачити не може.

Для реєстрації автомобіля на неповнолітнього громадянина потрібно прибути до сервісного центру МВС (СЦ МВС) разом з таким комплектом документів:

Паспорти дитини (якщо є) та батьків (піклувальників)

Ідентифікаційні коди дитини та батьків (піклувальників)

Технічний паспорт автомобіля (або відповідні документи з автосалону, якщо машина нова)

Нотаріально завірена згода батьків на реєстрацію авто на їхню дитину

Для реєстрації машини на дитину до ТРЦ МВС потрібно принести нотаріально завірений дозвіл батьків або піклувальників

В цілому процедура реєстрації автомобіля на неповнолітнього не відрізняється від тих самих дій стосовно дорослої людини. Але у реєстраційні документи в СЦ МВС буде внесена інформація про батьків (піклувальників) і позначка про те, що забороняється перереєстрація цього авто з метою відчуження та зняття його з обліку без дозволу батьків або дозволу державного органу опіки та піклування.

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Коли юний власник досягне віку 18 років, усі обмеження стосовно перереєстрації його авто та зняття його з обліку автоматично скасовуються.

Нарешті, варто додати, що зареєструвати автомобіль на неповнолітнього можна двома шляхами – попередньо подарувавши йому машину або продавши її йому. Угода відповідно про дарування або продаж складається у сервісному центрі МВС безпосередньо під час реєстрації (перереєстрації) машини на дитину як нового власника. Крім того, юридично оформити власність на дитину можна у нотаріуса, а потім зареєструвати машину на неї вже у сервісному центрі. Але цей шлях більш витратний – і в плані часу, і в плані грошей, аніж повний комплекс послуг у СЦ МВС.

При реєстрації авто на дитину в документи заноситься ремарка про заборону його відчуження без дозволу батьків

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Можливо, у багатьох родинах ця порада буде сприйнята з обуренням, але

редакції відомий також і інший досвід. Роблячи дитину юридично власником автомобіля, батьки втрачають важливий аргумент у можливих суперечках на кшталт: хочу покататися, негайно дайте машину, вона по документах моя! Майте на увазі, що давши неповнолітньому транспортний засіб навіть для однієї поїздки, батьки підпадають під відповідальність. Адже геть юна людина без досвіду керування та без водійського посвідчення може легко перетворити автомобіль на дійсно небезпечний засіб підвищеної небезпеки.

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