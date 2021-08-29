Питання, актуальне у родинах з дітьми: "Тату, коли мені можна вже буде сідати спереду поряд з тобою?". Відповідей може бути дві…

Як не дивно, прямої вказівки на вік особи, яка має право сидіти на передньому сидінні поряд з водієм, в Правилах дорожнього руху України немає. Щоб зрозуміти це, доводиться предметно вивчити кілька пунктів параграфу 21 “Перевезення пасажирів”.

На фото відразу декілька грубих порушень правил перевезення малюків. І справа не лише у вимогах ПДР, а й у загрозі життю

По-перше, у п. 21.11 ПДР йдеться, що дітей на зріст менших за 145 см в машині взагалі можна перевозити лише у дитячих утримуючих системах. Під такою системою Правила мають на увазі дитячі автокрісла та бустери.

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По-друге, через кілька абзаців у п. 21.13 сказано, що “дитячі утримуючі системи встановлюють на місцях для сидіння, крім першого ряду”. Таким чином зрозуміло, що спереду більш-менш дорослим дітям можна сидіти лише без автокрісла (бустера), а без нього в машині може їздити пасажир лише зростом від 145 см. Тут, щоправда, є одне зауваження: спереду все-таки можна їздити малюкам віком до трьох років, але в кріслі-колисці у положенні проти руху авто.

Чому потрібні крісла і бустери: тільки в дівчинки з навушниками правильно лежить горішня частина ременя, але нижня частина і в неї мала б бути нижче.

Тобто, станом на 2021 рік в Україні на передньому сидінні формально може їхати дитина від першого дня життя до трирічного віку (в автокріслі), а потім – по досягненні зросту 145 см і без прив’язки до віку (вже без дитячих пристосувань).

Щоправда, для 1 – 3 річних немовлят є умова: колиска має бути встановлена на цьому місці “спиною вперед”.

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Нагадаємо, що дуже важливо пристібати маленького пасажира – незалежно, з автокріслом чи без – ретельно і з дотриманням усіх умов безпеки. Тобто вгорі ремінь має пролягати через плече і груди (а не через шию), а внизу – через тазову область (а не через живіт). Інакше у випадку нештатних ситуацій дитина отримає травми. Також не забувайте відключати праву передню подушку безпеки, коли везете немовля у колисці на передньому кріслі.

Спиною вперед – найбільш безпечний спосіб перевезення дітей віком до 3-х років з їхньою пропорцією між масою голови і всього тіла

Варто додати, що кілька років тому у ПДР України йшлося про конкретне вікове обмеження щодо перевезення дітей на передньому сидінні автомобіля. П.21.11 за умови відсутності дитячого автокрісла визначав на такий випадок 12-річний вік або зріст 145 см.

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Коли ваша дитина досягла “прикордонного” віку на межі вищезгаданих 145 см, не поспішайте пересаджувати її з дитячого автокрісла на доросле сидіння. Особливо якщо дитячий трон – належної якості і за розмірами ще не тисне нащадку боки. Гарне дитяче крісло дає маленькому пасажирові додатковий захист. А на дорослому сидінні залишається ймовірність, що пас безпеки у випадку неприємностей спрацює на невеликому тілі підлітка не на всі 100% правильно.

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