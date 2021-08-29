Вопрос, актуальный в семьях с детьми: "Папа, когда мне можно уже будет садиться спереди рядом с тобой?". Ответов этих может быть два…

Как ни странно, прямого указания на возраст лица, имеющего право сидеть на переднем сидении рядом с водителем, в Правилах дорожного движения нет. Чтобы понять это, приходится предметно изучить несколько пунктов параграфа 21 “Перевозка пассажиров”.

На фото сразу несколько грубых нарушений правил перевозки малышей. И дело не только в требованиях ПДД, но и в угрозе жизни

Во-первых, в п. 21.11 ПДД говорится, что детей ростом меньше 145 см в машине вообще можно перевозить только в детских удерживающих системах. Под такой системой Правила подразумевают детские автокресла и бустеры.

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Во-вторых, через несколько абзацев в п. 21.13 сказано, что “детские удерживающие системы устанавливают на местах для сидения, кроме первого ряда”. Таким образом понятно, что спереди более-менее взрослым детям можно сидеть лишь без автокресла (бустера), а без него в машине может ездить пассажир лишь ростом от 145 см. Здесь, правда, есть одно замечание: спереди таки можно ездить малышам в возрасте до трех лет, но в кресле-люльке в положении против движения авто.

Почему нужны кресла и бустеры: только у девочки с наушниками правильно лежит верхняя часть ремня, но нижняя ветвь и у нее должна быть ниже.

То есть, по состоянию на 2021 год в Украине на переднем сиденье формально может ехать ребенок от первого дня жизни до трехлетнего возраста (в автокресле спиной вперед), а затем – по достижении роста 145 см и без привязки к возрасту (уже без детских приспособлений).

Правда, для 1 – 3 летних младенцев есть условие: колыбель должна быть установлена на этом месте “спиной вперед”.

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Напомним, что очень важно пристегивать маленького пассажира – независимо, с автокреслом или без – тщательно и с соблюдением всех условий безопасности. То есть вверху ремень должен пролегать через плечо и грудь (а не через шею), а внизу – через тазовую область (а не через живот). Иначе в случае нештатных ситуаций ребенок получит травмы. Также не забывайте отключать правую переднюю подушку безопасности, когда везете младенца в люльке на переднем кресле.

Спиной вперед – наиболее безопасный способ перевозки детей в возрасте до 3-х лет с их пропорцией между массой головы и всего тела

Стоит добавить, что несколько лет назад в ПДД Украины речь шла о конкретном возрастном ограничении по перевозке детей на переднем сиденье автомобиля. П. 21.11 при условии отсутствия детского автокресла определял на такой случай 12-летний возраст или рост 145 см.

Рекомендация Авто 24

Когда ваш ребенок достиг "пограничного" возраста около вышеупомянутых 145 см, не спешите пересаживать его с детского автокресла на взрослое сиденье. Особенно если детский трон – надлежащего качества и по размерам еще не давит отпрыску бока. Хорошее детское кресло дает маленькому пассажиру дополнительную защиту. А на взрослом сидении остается вероятность, что ремень безопасности в случае неприятностей сработает на небольшом теле подростка не на все 100% правильно.

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