Отключение света в наших городах и селах поставило перед гражданами вопросы, которые раньше казались бы неуместными. Один из них: можно ли зарядить смартфон или подобный гаджет от единственного доступного источника энергии – автомобильной АКБ?

Есть конкретный ответ: да, можно. Даже если речь идет о ситуации, когда имеется отдельно автомобильная батарея, но автомобиля нет. Но для успеха нужно приложить немного усилий. Также заметим, что злоупотребление зарядкой от подобных самодельных устройств может сокращать ресурс батареи телефона. Кроме того, есть реальная угроза повредить смартфон зарядным током нештатных параметров. Поэтому пользоваться ими следует только в крайнем случае и непродолжительное время.

Строго говоря, заряжать смартфон от 12 вольт нужно через штатную розетку и фабричный адаптер 12/5 вольт. Остальные способы рискованы для гаджета.

Читайте также: Как сделать энергоснабжение квартиры от автомобильного аккумулятора

Итак, пользователю смартофона, вынужденно превратившемуся в электротехника, придется решить две основные задачи:

Снизить напряжение батареи 12 вольт до необходимых телефону 5 вольт;

Соединить все элементы схемы, которую придется смонтировать, более или менее надежным способом.

Вариантов зарядить телефон от автомобильного аккумулятора немного, мы расскажем о двух – для самой плохой ситуации и для наименее проблемного случая.

Для зарядки телефона от автоаккумулятора “в полевых условиях” нужно две лампы мощностью 21 ватт, провода и какой-то эластичный материал: изолента, лейкопластирь, резинка, шнурок и т.д.

Wolf Oil Corporation – ведущий производитель высококачественных смазочных материалов с более чем 60-летним опытом. Компания занимается исключительно изготовлением масел и смазочных масел для автомобилей. Всю продукцию Wolf разрабатывает в Бельгии.

На скорую руку

Предположим, картина такова: есть "разряженный" смартфон, есть аккумулятор, возможно, есть и машина, но нет зарядного устройства, которое вставляется в розетку прикуривателя. Можно обойтись без него, но для этого вам понадобится несколько компонентов:

Автомобильный стартерный аккумулятор , причем необязательно в идеальном состоянии – главное, чтобы он “в состоянии” покоя имел напряжение на клеммах не менее 12 вольт;

Кабель для зарядки вашего смартфона. Собственно, вам потребуется только та сторона, где штекер для подключения к телефону. Другой конец придется отрезать, потому что вам потребуется доступ к проводам.

Две автомобильные лампочки напряжением 12 В (12 V) и мощностью 21 Вт (21 W);

Около одного метра электрического провода , сечением как автомобильный или немного тоньше;

Изоляционная лента, или, скотч, или лейкопластырь из аптечки, или резинка для волос.

Из этих компонентов нужно соорудить простую электросхему, в которой главными элементами будут две последовательно-параллельно соединенные лампочки. Они "посадят" напряжение на штекере для телефона с 12 вольт до 5 – 5,5 вольт.

Схема импровизированной "зарядки" несложная, главное – обеспечить надежные контакты и избежать коротких замыканий.

Главной проблемой при этом будет подключить провода к лампам, в частности, к их центральному контакту. На фото мы показываем, как это сделать. Главная подсказка здесь проста: для прижатия провода к контакту нужно использовать эластичность одного из доступных вам материалов – изоленты, кольца от велокамеры, резинки для волос, лейкопластыря.

Читайте также: Как выбрать магнитный держатель для смартфона в авто

Возможно, контакт получится не очень плотным, но ток в схеме будет небольшим, так что на работе конструкции это не отразится. И несмотря ни на что, при работе вашей импровизированной зарядки не оставляйте ее без внимания: контролируйте индикатор процесса зарядки на телефоне и следите, чтобы провода не соскочили с ламп и не замкнулись между собой.

Подсоединить провод к лампочке без пайки сложно, но вполне реально. Для фиксации провода используйте эластичные материалы.

Очень важно не перепутать полярность на обрезанном зарядном кабеле телефона. Красный обычно – это “плюс”, черный – “минус”. Ошибка может вывести из строя смартфон или батарею.

Инженерная культура

Возможно, у вас будет ситуация более благоприятная, чем выше: есть смартфон, есть аккумулятор, есть автомобильная зарядка для 12-вольтной розетки – но нет самой розетки.

Тогда задача упрощается до двух шагов:

Найти отрезок провода типа автомобильного длиной около 1 м;

Соединить проволокой клеммы АКБ с контактами на штекере "зарядки".

И здесь тоже главной проблемой будет обеспечение плотного прилегания медной жилы провода к контактам. К внешним (боковым) контактам (это “минус”) зачищенный провод можно просто примотать в несколько слоев, а можно дополнительно усилить такой контакт, обмотав изоляционной лентой.

Если розетки прикуривателя нет, провода от аккумулятора следует подсоединить к металлическим контактам штекера: центральный – плюс, боковые – минус.

Центральный контакт штекера (это “плюс”) подсоединяется к проводу так же, как и у лампочек. Но здесь есть преимущество: на штекерах этот контакт обычно сам подпружинен изнутри. Здесь также очень важно не перепутать "плюс" и "минус".

Рекомендация "Авто 24"

Коли уж отключения света стали частым явлением, лучше организовать для зарядки телефона от АКБ один из более или менее технически культурных вариантов. Какой бы способ вы ни выбрали, все соединения проводов должны быть надежными, без нарушения контакта вследствие движений проводов и перемещений всей системы. Не пожалейте средств на фабричные клеммники, разъемы и розетки, чтобы штекеры и приборы не нагревались и не рисковали собственным “здоровьем”.

Читайте также: Автомобильные гаджеты: что можно, а что нельзя подключать в авто