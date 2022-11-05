Відключення світла у наших містах та селах поставило перед громадянами питання, які раніше здавалися недоречними. Одне з них: чи можна зарядити смартфон або подібний гаджет від єдиного доступного джерела енергії – автомобільної АКБ?

Є конкретна відповідь: так, можна. Навіть якщо йдеться про ситуацію, коли є окремо автомобільна батарея, але автомобіля немає.

Втім, для успішного експерименту треба докласти трохи зусиль. Також зауважимо, що зловживання зарядкою від подібних саморобних пристроїв може скоротити віку батареї телефона. Крім того, є реальна загроза пошкодити смартфон зарядним струмом нештатних параметрів. Тому користуватися ними варто лише у крайньому разі та нетривалий час.

Заряджати смартфон від 12 вольт треба через штатну розетку і фабричний адаптер 12/5 вольт. Решта способів ризиковані.

Читайте також: Як влаштувати енергопостачання квартири від автомобільного акумулятора

Отже, користувачеві смартфона, який вимушено перетворився на електротехніка, доведеться вирішити два основні завдання:

Знизити напругу батареї 12 вольт до необхідних телефону 5 вольт;

З’єднати усі елементи схеми, яку доведеться змонтувати, в більш-менш надійний спосіб.

Варіантів зарядити телефон від автомобільного акумулятора небагато, ми розповімо про два – для найгіршої ситуації і для найменш проблемного випадку.

Для зарядки телефона від автоакумулятора нашвидку потрібно дві лампи потужністю 21 ват, дроти та еластична стрічка – ізоляційна, гумова, текстильна тощо.

Wolf Oil Corporation – провідний виробник високоякісних мастильних матеріалів з більш ніж 60-річним досвідом. Компанія займається виключно виготовленням олив і мастил для автомобілів. Усю продукцію Wolf розробляє в Бельгії.

Нашвидку

Припустимо, картина така: є “посаджений” смартфон, є акумулятор, можливо, є й машина, але немає зарядного пристрою, який встромляється до розетки підкурювача. Можна обійтися без нього, і для цього вам знадобиться кілька компонентів:

Автомобільний стартерний акумулятор , причому не обов’язково в ідеальному стані – головне, щоб він у стані спокою мав напругу на клемах не менше 12 вольт;

Кабель для зарядження вашого смартфона. Власне, вам потрібна буде лише та його сторона, де штекер для підключення до телефона. Інший кінець доведеться відрізати, бо вам потрібен буде доступ до дротів.

Дві автомобільні лампочки напругою 12 В (12 V) і потужністю 21 Вт (21 W);

Близько одного метра електричного дроту , перетином як автомобільний або трохи тонше;

Ізоляційна стрічка, або скотч, або лейкопластир з аптечки.

З цих компонентів треба спорудити простеньку електросхему, в якій головними елементами будуть дві послідовно-паралельно з’єднані лампочки. Вони “посадять” напругу на штекері для телефона з 12 вольтів до 5-5,5 вольт.

Схема імпровізованої “зарядки” нескладна, головне – забезпечити надійні контакти і уникнути коротких замкнень.

Головною проблемою при цьому буде під’єднати дроти до ламп, зокрема, до їхнього центрального контакту. На фото ми показуємо, як це зробити. Головна підказка тут проста: для притиснення дроту до контакту треба використати еластичність одного з доступних вам матеріалів – ізоляційної стрічки, кільця від велокамери, гумки для жіночої зачіски.

Читайте також: Як вибрати магнітний тримач для смартфона в авто

Можливо, контакт вийде не дуже щільним, але струм у схемі буде невеликий, тож на роботі схеми це не відіб’ється. І попри те, під час роботи вашої імпровізованої “зарядки” не залишайте її без уваги: контролюйте індикатор процесу зарядження на телефоні та слідкуйте, щоб дроти не зіскочили з ламп та не замкнули між собою.

Під’єднати дріт до лампочки без пайки важко, але цілком реально. Для фіксації дроту використовуйте еластичні матеріали.

Дуже важливо не переплутати полярність на розрізаному зарядному кабелі телефона. Червоний зазвичай – це “плюс”, чорний – “мінус”. Помилка може вивести з ладу смартфон або батарею.

Інженерна культура

Можливо, у вас буде ситуація більш сприятлива, ніж вищенаведена: є смартфон, є акумулятор, є автомобільна зарядка для 12-вольтної розетки – але немає самої розетки.

Тоді завдання спрощується до двох кроків:

Знайти відрізок дроту типу автомобільного довжиною близько 1 м;

З’єднати дротом клеми АКБ з контактами на штекері “зарядки”.

І тут теж головною проблемою буде забезпечення щільного прилягання мідної жили дроту з контактами. До зовнішніх контактів (це “мінус”) зачищений дріт можна просто примотати в кілька шарів, а можна додатково підсилити такий контакт, обмотавши ізоляційною стрічкою.

Якщо розетки підкурювача немає, дроти від акумулятора треба під’єднати до металевих контактів штекера: центральний – плюс, боковий – мінус.

Центральний контакт штекера (це “плюс”) під’єднується до дроту так само, як і у лампочок. Але тут є перевага: на штекерах цей контакт зазвичай підпружинений зсередини. Також дуже важливо не переплутати “плюс” і “мінус”.

Рекомендація “Авто 24”

Коли вже відключення світла стали частим явищем, краще організувати для зарядження телефона від АКБ один з більш-менш технічно культурних варіантів. Який би спосіб ви не обрали, усі з’єднання дротів мають бути надійними, без порушення контакту внаслідок рухів і переміщень усієї системи. Не пошкодуйте коштів на фабричні клемники, роз’єми та розетки, щоб штекери та прилади не нагрівалися і не ризикували власним “здоров’ям”.

Читайте також: Автомобільні гаджети: що можна, а що не можна підключати в авто