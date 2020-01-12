У автомобильного держателя с магнитной фиксацией смартфона есть куча преимуществ. Но недостатки тоже есть, и вариантов "магнитов" – каждый со своими нюансами – тоже немало. Как же выбрать?

Производители не зря предлагают целую гамму магнитных держателей смартофона, ведь и автомобилей в пользовании, и гаджетов на руках владельцев – множество моделей.



Магнитное крепление к решетке вентиляции позволяет держать телефон буквально под рукой. Но здесь есть и минусы.

А есть еще и вопросы безопасности, и личные предпочтения пользователей, и любимые программы, и другие нюансы. Мы отфильтровали для вас самые важные факторы выбора магнитного держателя для смартфона.

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Место расположения

Лобовое стекло, верхняя поверхность торпедо, обращенная к вам поверхность торпедо. На стекле не остается следов ни от присоски, ни от скотча, а при фиксации к торпедо на нем можно оставить если не следы клея, то царапины.

Некоторые вакуумные крепления позволяют крепить гаджет как к стеклу, так и к гладким поверхностям торпедо.

Зато до установленного на стекле экрана дальше тянуться рукой – особенно, если у вас машина с пологим, далеко отставленным стеклом. С другой стороны, размещенный на стекле смартфон не требует отводить взгляд далеко от дороги – хотя он же при некоторых обстоятельствах может частично перекрывать обзор.

Способ фиксации держателя

Вакуумный прижим (присоски), скотч, клипса к воздуховоду. Прочный вариант – качественный двусторонний скотч, за ним идет вакуумное крепление, а пластиковый зажим для лепестков воздуховода, по нашему опыту, обеспечивает наименее надежную фиксацию. К тому же, смартфону не всегда полезен обдув горячим или холодным воздухом. При расположении на скотче важно семь раз отмерить, а присоска в этом плане полная его противоположность.

Держатель, устанавливаемый тем или иным образом на торпедо, очень удобный, но скорее всего оставит следы на поверхности. Не все владельцы готовы к этому.

Подключение питания

Если вы размещаете смартфон перед собой в машине только в коротких поездках, то оставлять место для штекера, который торчит сбоку или снизу, не обязательно. Кроме того, кабель питания может потянуть за собой телефон, что приведет к перевороту или перекосу. Это актуально для держателя, который слабо сидит в подвижной решетке воздуховода.

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Напомним преимущества магнитных держателей перед разного рода "прищепками":

Фиксация и высвобождение телефона одной рукой.

Не перекрываются гнезда гаджета (питание, кабель AUX).

Минимальное загромождение торпедо при отсутствии смартфона.

Возможность использовать один и тот же держатель для нескольких различных по размеру устройств (при наличии клейкого диска для каждого).

Длинная (или раздвижная) ножка полезна тем, что помогает приблизить гаджет к водителю. Но часто она провоцирует вибрации при проезде неровностей.

Несколько советов

Наклеивать магнитный диск на телефон необязательно – можно просто положить его под плотный чехол.

При приклеивании диска к корпусу устройства размещайте его в центре плоскости, чтобы при сильных толчках гаджет не перекашивался из-за нарушенного центрирования.

Производители качественных магнитных держателей гарантируют надежную фиксацию как минимум 150-граммовых гаджетов. Редкий смартфон весит больше, но когда пойдете выбирать магнитный фиксатор, испытайте его именно со своим устройством – путем сильного сотрясения (конечно, с подстраховкой). Магнитный диск при этом можно не приклеивать к корпусу телефона штатным скотчем, а просто положить под чехол или временно приклеить обычным канцелярским скотчем.

Рекомендация Авто24

Покупая крепление, обязательно примерьте его и к телефону, и к автомобилю. Ведь может оказаться, что подвешенный в нужном месте смартфон или упирается в торпедо, или бликует на солнце, или ограничивает обзор из-за руля, или мешает пользоваться некоторыми выключателями. Договориться с продавцом о примерке в наше время, как правило, несложно – оставьте в залог деньги и выйдите к машине.

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