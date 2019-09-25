При отсутствии крупного автосалона в столице много автоновинок представлены на одной из крупнейших агропромышленных выставок.

25 сентября в Кропивницком открылась одна из крупнейших отраслевик выставок "Агроекспо-2019". Кроме сельскохозяйственной техники и достижений сельского хозяйства на ней экспонируются большинство автомобильных брендов, которые представлены в Украине. Более того, на выставке "Агроекспо-2019" празднуют свои премьеры несколько автоновинок. Не удивительно, ведь сельхозпроизводители в Украине – одни из самых активных покупателей новых авто.

Так, именно в Кропивницком впервые презентован самый крупный кроссовер китайского бренда Chery – Tiggo 8. Первый показ для аграриев состоялся одновременно с тест-драйвом для журналистов.

Также официальная презентация для прессы нового Mitsubishi ASX запланирована на 26 сентября, а на агропромышленной выставке модель уже показана публике. Свою премьеру отпраздновала и обновленная Skoda Superb.

Кроме того, впервые показаны публике новые Mercedes-Benz GLS, KIA Proceed, JAC T8 и другие.

Напомним, что на агровыставке в Киеве проходил отдельный автосалон "АгроАвтоШоу".