За відсутності великого автосалону в столиці багато автоновинок представлені на одній з найбільших агропромислових виставок.

25 вересня в Кропивницькому відкрилася одна з найбільших галузевик виставок "Агроекспо-2019". Окрім сільськогосподарської техніки та досягнень сільського господарства на ній експонуються більшість автомобільних брендів, які представлені в Україні. Більше того, на виставці "Агроекспо-2019" святкують свої прем'єри кілька автоновинок. Не дивно, адже сільгоспвиробники в Україні – одні з найактивніших покупців нових авто.

Так, саме у Кропивницькому вперше презентовано найбільший кросовер китайського бренду Chery – Tiggo 8. Перший показ для аграріїв відбувся одночасно з тест-драйвом для журналістів.

Також офіційна презентація для преси нового Mitsubishi ASX запланована на 26 вересня, а на агропромисловій виставці модель вже показана публіці. Свою прем’єру відсвяткувала й оновлена Skoda Superb.

Окрім того, вперше показані публіці нові Mercedes-Benz GLS, KIA Proceed, JAC T8 та інші.

Нагадаємо, що на агровиставці в Києві проходив окремий автосалон "АгроАвтоШоу".