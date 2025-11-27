На Днепропетровщине возводят "японский мост": что это такое и для чего

В том регионе строители работают над "восстановлением эвакуационного маршрута в один из крупнейших прифронтовых городов Днепропетровщины".

И хотя локация новостройки в сообщении не указывается, размещенное видео и фото убедительно свидетельствуют о том, что работы ведутся в ускоренном темпе.

Аварийный мост долго не протянет

На этом отрезке пути мост аварийный, рассыпается чуть ли не на глазах. Его состояние строители описывают как критическое.

Старый мост действительно уже "дышит на ладан" и сыпется на глазах. Фото: Автомагистраль-Югнь



Сейчас уже срочно нужно устраивать временный мостовой переход и со временем строить новый.

Это будет безопасный маршрут логистики

Благодаря новому траншу, что оперативно осуществило правительство Японии, прибыли модули из металлических конструкций уже готового моста. Их передали Украине как гуманитарную помощь для организации безопасного маршрута логистики и эвакуации.

Металлоконструкции позволят быстро навести переправу. Здесь своеобразное "лего", что поможет настроить временную переправу, а впоследствии ее разобрать и при наступлении подобной ситуации где-то в другом месте снова проложить дорогу через водоем.

Основные характеристики моста из металлоконструкций:

Длина пролетного строения временного моста - 40 метров.

Общий вес - более 216 тонн

Опоры моста - с фундаментами на металлических трубах диаметром 1,4 метра.

Основной элемент пролетного строения - 10-метровые балки, соединяющиеся между собой.

В поперечном сечении прогон состоит из 6 балок.

На балках будет смонтирована "палуба" из металлических панелей настила.

Безопасность прежде всего

Строители убеждены, что такая конструкция моста буду отвечать всем стандартам безопасности. И хотя такой мост считается временным, здесь будет все, как и в стационарной полноценной переправе.

Предусмотрено установить барьерное ограждение, обустроить тротуарную часть и все остальное, что необходимо для безопасности движения.

Быстро, качественно и надежно

В Японии такие конструкции используют как временные объезды во время капитального ремонта объектов инфраструктуры.

Преимущество технологии – в скорости монтажа и возможности устроить переход любой длины.