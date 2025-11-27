На Дніпропетровщині зводять "японський міст": що це таке і для чого

В тому регіоні будівельники працюють над "відновленням евакуаційного маршруту до одного з найбільших прифронтових міст Дніпропетровщини".

І хоча локація новобудови у повідомленні не вказується, розміщене відео та фото переконливо свідчать про те, що роботи ведуться у прискореному темпі.

Аварійний міст довго не протягне

На цьому відрізку шляху міст аварійний, розсипається мало не на очах. Його стан будівельники описують як критичний.

Старий міст й справді вже "дихає на ладан" і сиплеться на очах. Фото: Автомагістраль-Південь



Нині вже терміново потрібно влаштовувати тимчасовий мостовий перехід та з часом будувати новий.

Це буде безпечний маршрут логістики

Завдяки новому траншу, що оперативно здійснив уряд Японії, прибули модулі з металевих конструкцій вже готового мосту. Їх передали Україні як гуманітарну допомогу для організації безпечного маршруту логістики та евакуації.

Металоконструкції дозволять швидко навести переправу. Тут своєрідне "лего", що допоможе налаштувати тимчасову переправу, а згодом її розібрати й при настанні подібної ситуації десь в іншому місці знову прокласти дорогу через водойму.

Основні характеристики мосту з металоконструкцій:

Довжина прогонової будови тимчасового мосту - 40 метрів.

Загальна вага - понад 216 тонн

Опори мосту — з фундаментами на металевих трубах діаметром 1,4 метра.

Основний елемент прогонової будови — 10-метрові балки, що з’єднуються між собою.

У поперечному перерізі прогін складається із 6 балок.

На балках буде змонтована «палуба» з металевих панелей настилу.

Безпека передусім

Будівельники назначають, що така конструкція мосту буду відповідати усім стандартам безпеки. І хоча такий міст вважається тимчасовим, тут буде все, як і у стаціонарній повноцінній переправі.

Передбачено встановити бар’єрне огородження, облаштувати тротуарну частину і все інше, що необхідно для безпеки руху.

Швидко, якісно та надійно

У Японії такі конструкції використовують як тимчасові об’їзди під час капітального ремонту об’єктів інфраструктури.

Перевага технології – у швидкості монтажу та можливості влаштувати перехід будь-якої довжини.