Winner Group Ukraine сообщила о передаче в боевые подразделения 10 новых пикапов: в войска пошли редкие для нашей страны пикапы-внедорожники MG T60.

За время войны имеем уже второй транспортный пакет с такими автомобилями. Их производством занимается китайская корпорация Shanghai Automotive Industries Corp (SAIC). Машины постепенно отвоевывают место на мировых рынках. Европа исключением не стала.

Этот среднеразмерный пикап в Украине появился не так давно, в прошлом году несколько таких машин было замечено в Киеве. В январе нынешнего года в совместном проекте украинская музыкальная группа Kozak System и БФ "МХП-Общине" передали партию пикапов MG T60 для украинских военных. Еще через два месяца такие же внедорожники подарила армейцам Winner Group Ukraine.

Читайте также Пикапы Peugeot Landtrek зенитчикам передали прямо на АЗС: почему именно там

MG T60 – это классический легковой пикап с двухрядной пятиместной кабиной (2+3). Автомобиль полной массой 2825 кг имеет полезную паспортную грузоподъемность 925 кг, хотя по информации водителей, у машины такой запас прочности, что выдерживает однотонную поклажу или даже больше.

Январская поставка внедорожных автомобилей MG T60 для защитников от украинской музыкальной группы Kozak System. Фото: Kozak System

Что касается силового потенциала, то ни в январском транше, ни в нынешней передаче поставщики и благотворители не указывают на мощность двигателя. Это может быть 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 л. с. на 200 Нм или дизельный турбоагрегат на 2,8 литра с потенциалом 150 л.с. при 360 Нм.

Читайте также Государство снова объявило тендер на пикапы, но уже с меньшим количеством и ценой

На сайте производителя модель MG T60 представлена в комплектации турбодизеля 2,8 л с мощностью двигателя 110 кВт / 147 л.с. и крутящим моментом 360 Нм. Даже со 150-сильным мотором внедорожник довольно экономичный, потребляет 7,5 л/100 км.

Партия пикапов SAIC MG T60 для украинских боевых подразделений от Winner Group Ukraine. Фото: Winner

Трансмиссия T60 предлагает три режима вождения – Eco, Standard и Power, выбор здесь за водителем в зависимости от дорожных условий, а во фронтовой ситуации еще и от обстоятельств.

Читайте также Разведчикам и операторам дронов обновили парк пикапов

На странице Winner Group Ukraine в Facebook сообщается, что "эти машины будут служить для эвакуации раненых, перевозки БК и личного состава, а также выполнять ряд другие задачи". Кстати, все 10 переданных автомобилей отправлены в войска с общим номерным армейским знаком, где на черном фоне белыми символами выведено СЛАВА ЗСУ!