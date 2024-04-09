Winner Group Ukraine повідомила про передачу в бойові підрозділи 10 нових пікапів: у війська пішли рідкісні для нашої країни пікапи-позашляховики MG T60.

За час війни маємо вже другий транспортний пакет з такими автомобілями. Їх виробництвом займається китайська корпорація Shanghai Automotive Industries Corp (SAIC). Машини поступово відвойовують місце на світових ринках. Європа винятком не стала.

Цей середньорозмірний пікап в Україні з’явився не так давно, торік кілька таких машин було помічено у Києві. У січні нинішнього року в спільному проєкті український гурт співаків Kozak System та БФ «МХП-Громаді» передали партію пікапів MG T60 для українських військових. Ще через два місяці такі ж позашляховики подарувала армійцям Winner Group Ukraine.

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MG T60 – це класичний легковий пікап з дворядною п’ятимісною кабіною (2+3). Автомобіль повною масою 2825 кг має корисну паспортну вантажність 925 кг, хоча за інформацією водіїв, у машини такий запас міцності, що витримує однотонну поклажу чи навіть більше.

Січневе постачання позашляхових автомобілів MG T60 для захисників від українського музичного гурту Kozak System. Фото: Kozak System

Щодо силового потенціалу, то ні в січневому транші, ні в нинішній передачі постачальники та благодійники не вказують на потужність двигуна. Це може бути 2,4-літровий бензиновий двигун потужністю 143 к. с. на 200 Нм чи дизельний турбоагрегат на 2,8 літра з потенціалом 150 к.с. при 360 Нм.

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На сайті виробника модель MG T60 представлена у комплектації турбодизеля 2,8 л з потужністю двигуна 110 кВт / 147 к.с. та крутним моментом 360 Нм. Навіть зі 150-сильним мотором позашляховик доволі економічний, споживає 7,5 л/100 км.

Партія пікапів SAIC MG T60 для українських бойових підрозділів від Winner Group Ukraine. Фото: Winner

Трансмісія T60 пропонує три режими водіння – Eco, Standard і Power, вибір тут за водієм залежно від дорожніх умов, а у фронтовій ситуації ще й від обставин.

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На сторінці Winner Group Ukraine в Facebook повідомляється, що "ці автівки будуть служити для евакуації поранених, перевезення БК й особового складу, а також виконуватимуть ряд інших задач". До речі, усі 10 переданих автівок відправлено у війська зі спільним номерним армійським знаком, де на чорному тлі білими символами виведено СЛАВА ЗСУ!