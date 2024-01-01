На каких маршрутах будут ходить "скорые" Донецкого центра экстренной медпомощи

Получателями 16 карет стали Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в восьми областях Украины. Одним из первых вывел на дежурство новую машину Донецкий Центр ЭМП.

О том, как эта машина будет использоваться медучреждением, рассказала его директор Светлана Рязанцева. Видео с интервью размещено на сайте Донецкой областной военной администрации.

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Это уже вторая карета, полученная в течение последней декады марта. Перед этим коммунальное некоммерческое предприятие получило скорую медицинскую помощь на шасси Ford Transit, укомплектованную высококачественным медицинским оборудованием ведущих мировых производителей. Реанимобиль приобрел и подарил заведению в рамках гуманитарной помощи Благотворительный фонд "ЮЭЙМ", который возглавляет Мария ДОЦЕНКО.

Реанимобиль на шасси Ford Transit от БФ "ЮЭЙМ" будет обслуживать и военных, и гражданских. Фото: Донецкий Центр ЭМП

По Программе развития ООН (ПРООН) поступил реанимобиль на шасси Peugeot Boxer. Такие кареты изготавливает "Автоспецпром". Отечественная модель также оборудована по современным стандартам и будет нести службу в прифронтовой зоне.

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Автомобили медицинской помощи на ходовой Ford Transit и Peugeot Boxer редакция Авто24 описывала довольно часто, повторяться не стоит. А вот рассказ директора КНП "Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" о планах в использовании спецтранспорта нам показался интересным (см. видео ниже).

“Скорая” на базе Peugeot Boxer от UNDP Ukraine / ПРООН в Украине будет обслуживать прифронтовые громады Донетчины и армейские эвакопункты. Фото: Донецкий Центр ЭМП

Руководительница прифронтового медучреждения Светлана Рязанцева рассказала, что экипажи полученных машин будут оказывать медицинскую помощь пострадавшим от боевых действий, проводить эвакуацию раненых в медицинские учреждения Днепра и Киева, а также доставлять в безопасные тыловые больницы больных из городских учреждений здравоохранения и социальной сферы.