На яких маршрутах ходитимуть "швидкі" Донецького центру екстреної меддопомоги

Отримувачами 16 карет стали Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у восьми областях України. Одним з перших вивів на чергування нову машину Донецький Центр ЕМД.

Про те, як ця машина буде використовуватися медзакладом, розповіла його директор Світлана Рязанцева. Відео з інтерв'ю розміщено на сайті Донецької обласної воєнної адміністрації.

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Це вже друга карета, отримана протягом останньої декади березня. Перед цим комунальне некомерційне підприємство отримало швидку медичну допомогу на шасі Ford Transit, укомплектовану високоякісним медичним обладнанням провідних світових виробників. Реанімобіль придбав й подарував закладу в рамках гуманітарної допомоги Благодійний фонд "ЮЕЙМ", який очолює Марія ДОЦЕНКО.

Реанімобіль на шасі Ford Transit від БФ "ЮЕЙМ" буде обслуговувати і військових, і цивільних. Фото: Донецький Центр ЕМД

За Програмою розвитку ООН (ПРООН) надійшов реанімобіль на шасі Peugeot Boxer. Такі карети виготовляє "Автоспецпром". Вітчизняна модель також обладнана за сучасними стандартами й нестиме службу у прифронтоій зоні.

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Автомобілі медичної допомоги на ходовій Ford Transit та Peugeot Boxer редакція Авто24 описувала досить часто, повторюватися не варто. А ось розповідь директора КНП "Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" про плани у використанні спецтранспорту нам видалася цікавою (див. відео нижче).

“Швидка” на базі Peugeot Boxer від UNDP Ukraine / ПРООН в Україні обслуговуватиме прифронтові громади Донеччини та армійські евакопункти. Фото: Донецький Центр ЕМД

Очільниця прифронтового медзакладу Світлана Рязанцева розповіла, що екіпажі отриманих машин надаватимуть медичну допомогу постраждалим від бойових дій, проводитимуть евакуацію поранених до медичних закладів Дніпра та Києва, а також доставлятимуть у безпечні тилові лікарні хворих із міських закладів охорони здоров’я та соціальної сфери.