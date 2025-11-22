На Киевщине будут ездить 260 современных автобусов из Франции

Первый транспортный транш прибудет в громады области уже до конца нынешнего года. А остальные автобусы, как сообщил на своей ФБ-странице председатель областной военной администрации Николай Калашник, поступят в соответствии с согласованным графиком логистики.

"Следующий транш во времени не затянется, произойдет это в ближайшее время. Автобусы полностью обслужены, ухоженные и готовы к работе. Они сразу начнут работать на маршрутах", – отметил глава Киевщины.

Громадам Киевщины такие машины будут как находка

Многоместные автобусы – городского исполнения с низким полом, пандусами для людей в креслах колесных.

Каждый из них оснащен всем необходимым для безопасной и комфортной поездки – с камерами видеонаблюдения и кнопкой экстренного реагирования в салоне для пассажиров.

Просторные салоны в добротном состоянии, силовой блок, ходовая также в норме. Фото: Киевская ОВА

Кроме того, автобусы прибудут укомплектованы валидаторами для внедрения электронного билета, электронными табло оповещений, а также GPS-трекерами для контроля движения и эффективного управления маршрутами. Их специалисты перепрограммируют и украинизируют.

Автобусы не новые, но для работы пригодны

Каких моделей и производителей будут те автобусы не сообщается, но на фото просматриваются черты городских автобусов Irisbus Citelis французской компании Irisbus.

Двенадцатиметровые 290-сильные автобусы с 2-дверным салоном рассчитаны на 30 сидячих пассажиров и 40 стоячих. При этом в зоне накопления со стороны средних дверей до передних колесных арок зарезервировано место для кресла колесного и детских колясок.

Стабильную работу "французов" громады обеспечат

Эти машины для украинских инженеров, механиков, автослесарей, электриков и мотористов не станут проблемными в сервисном обслуживании и ремонте, навыков достаточно.

Приятный бонус еще и в том, что французская сторона передает транспорт с полным комплектом запасных частей.

На заднем плане угадываются черты автобуса Irisbus Citelis. Фото: Киевская ОВА

По словам Николай Калашника, украинские специалисты обеспечат стабильную работу этого транспорта, не говоря уже о водителях, дефицит которых в последнее время сильно вырос по известным причинам. Впрочем, дефицит пассажирской техники Киевщина также испытывает.

Мобильность громад постепенно восстановится

Полномасштабное вторжение нанесло области значительные потери в транспортном секторе. В целом более сотни автобусов, обеспечивающих ежедневные перевозки населения, были уничтожены или серьезно повреждены из-за боевых действий в регионе.

Значительные потери понесла и школьная транспортная сеть: во время оккупации россияне украли и вывезли минимум 10 школьных автобусов, еще 34 были уничтожены или повреждены, а 70 единиц переданы на нужды наших военных.

Таким образом выделение транспортниками Иль-де-Франс такого количества автобусов вернет мобильность жителям области, восстановит нормальную жизнь громад и усилит устойчивость.