На Київщині їздитимуть 260 сучасних автобусів з Франції

Перший транспортний транш прибуде до громад області вже до кінця нинішнього року. А решта автобусів, як повідомив на своїй ФБ-сторінці голова обласної військової адміністрації Микола Калашник, надійде відповідно до погодженого графіка логістики.

"Наступний транш у часі не затягнеться, станеться це найближчим часом. Автобуси повністю обслужені, доглянуті та готові до роботи. Вони одразу почнуть працювати на маршрутах", - зазначив глава Київщини.

Читайте також Легкі танки AMX-10 RC, які передає Україні Франція: що це за техніка

Громадам Київщини такі машини будуть як знахідка

Багатомісні автобуси – міського виконання з низькою підлогою, пандусами для людей в кріслах колісних.

Кожен з них оснащений усім необхідним для безпечної та комфортної поїздки — електричними пандусами для пасажирів із маломобільних груп населення, камерами відеоспостереження та кнопкою екстреного реагування в салоні для пасажирів.

Просторі салони в добротному стані, силовий блок, ходова також в нормі. Фото: Київська ОВА

Окрім того, автобуси прибудуть укомплектовані валідаторами для впровадження електронного квитка, електронними табло сповіщень, а також GPS-трекерами для контролю руху та ефективного управління маршрутами. Їх спеціалісти перепрограмують та українізують.

Автобуси не нові, але для роботи придатні

Яких моделей та виробників будуть ті автобуси не повідомляється, але на фото проглядаються риси міських автобусів Irisbus Citelis французької компанії Irisbus.

Читайте також Panther і Jaguar забезпечать медичні заклади світлом

Дванадцятиметрові 290-сильні автобуси з 2-дверним салоном розраховані на 30 сидячих пасажирів та 40 стоячих. При цьому в зоні накопичення зі сторони середніх дверей до передніх колісних арок зарезервовано місце для крісла колісного та дитячих колясок.

Стабільну роботу "французів" громади забезпечать

Ці машини для українських інженерів, механіків, автослюсарів, електриків та мотористів не стануть проблемними в сервісному обслуговуванні та ремонті, навичок достатньо.

Приємний бонус ще й у тому, що французька сторона передає транспорт із повним комплектом запасних частин.

На задньому плані вгадуються риси автобуса Irisbus Citelis. Фото: Київська ОВА

За словами Микола Калашника, українські спеціалісти забезпечать стабільну роботу цього транспорту, не кажучи уже про водіїв, дефіцит яких останнім часом сильно зріс через відомі причини. Втім, дефіцит пасажирської техніки Київщина також відчуває.

Мобільність громад поступово відновиться

Повномасштабне вторгнення завдало області значних втрат у транспортному секторі. Загалом понад сотню автобусів, що забезпечували щоденні перевезення населення, було знищено або серйозно пошкоджено через бойові дії в регіоні.

Читайте також Стало відомо, чому український водій їхав з Франції до Польщі тільки вночі

Значних втрат зазнала й шкільна транспортна мережа: під час окупації росіяни вкрали та вивезли мінімум 10 шкільних автобусів, ще 34 було знищено чи пошкоджено, а 70 одиниць передано на потреби наших військових.

Таким чином виділення транспортниками Іль-де-Франс такої кількості автобусів поверне мобільність жителям області, відновить нормальне життя громад і посилить стійкість.