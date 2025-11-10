На львовских парковках деревья высадят через каждые пять машин

Новый стандарт утвержден на заседании исполкома Львовского городского совета 7 ноября. Это – один из первых в Украине проектов, направленных на улучшение городского климата.

Как сообщает мэрия в своем релизе со ссылкой на главного архитектора города Антона Коломейцева, стандарт будет касаться как линейной парковки вдоль улиц, так и больших открытых площадок возле торговых центров, офисов или общественных учреждений.

Читайте также ТОП улиц Львова, где чаще всего нарушают правила парковки

Через пять или три машины

За основу принято несколько схем размещения зеленых насаждений на парковочных площадках. Скажем, для перпендикулярной парковки соответствующим службам будет рекомендовано высаживать не менее одного дерева на каждые пять машиномест.

Для параллельной рекомендуется высаживать не менее одного дерева на каждые три машиноместа. При этом деревья во взрослом возрасте должны достигать не менее 15 метров высотой.

Рекомендуемые схемы размещения зеленых насаждений на автостоянках. Инфографика: сайт мэрии Львова

Это должны быть большие деревья

"Мы предлагаем, чтобы на существующих паркингах высаживали деревья, а на новых – сразу предусматривали озеленение. Это должны быть большие деревья с развитой кроной, которые будут создавать тень и уменьшать температуру в городе. Ведь в затененных местах парковки на несколько градусов ниже температура, чем на открытых участках", – отметил докладчик по этому вопросу повестки дня Антон Коломейцев.

За основу взяты четкие схемы расположения деревьев для различных типов паркингов, в т.ч. с учетом условий для здорового роста растений - больших лунок для достаточного количества воды, воздуха и пространства для корневой системы.

Читайте также Четырехэтажный паркинг во Львове будет отделять железную дорогу и жилой массив

Согласование архитектура будет давать только с привязкой

Департамент архитектуры и пространственного развития города отныне сможет прописывать требования к озеленению наземных парковок для всех предпринимателей или муниципальных учреждений, которые согласовывают с городом благоустройство территории.

Такая стандартизация также должна улучшить качество воздуха и повысить комфорт для жителей. Места для парковки могут быть частью городского климата, если их правильно озеленить.

Визуализация принятых изменений. Фото: сайт мэрии Львова

Где будут озеленять автостоянки

Новый стандарт планируется ввести прежде всего возле муниципальных объектов – больниц, поликлиник, школ, а также рекомендовать и частным лицам внедрять озеленение везде, где уже имеются большие парковочные площадки.

Читайте также Во Львове может появиться новый знак, который внедряют в Европе

Начало такого внедрения уже сделано. Среди уже реализованных примеров – озеленение возле McDonald's на проспекте Черновола и высадка деревьев на улице Наливайко после реконструкции.

Со взглядом в завтрашний день

Это свидетельствует о том, что в древнем Львове стремятся, чтобы каждая новая или обновленная территория не только отвечала функциональным требованиям, но и создавала комфортную и экологическую городскую среду.