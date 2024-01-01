ТОП улиц Львова, где чаще всего нарушают правила парковки

По сообщению Управления безопасности и уличной инфраструктуры мэрии Львова, были проанализированы нарушения с 1 января 2022 года по 24 мая 2025 года.

На этой основе сформировали список улиц, где за последние три года водители чаще всего нарушали правила парковки.

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На этой основе выведено первую пятерку мест на улицах, где водители игнорируют требования ПДД по парковке. Обычно такие места обозначены дорожными знаки, ограничены для стоянки разметкой, как вот в зоне пешеходных переходов или трамвайных путей, остановок общественного транспорта и тому подобное.

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Управление безопасности движения назвало владельца этого Nissan победителем еженедельной номинации "Король парковки", но в народе такого называют иначе. Фото: УБВИ

Игнорируют водители также выезды из дворов, перегораживая проезд транспорта. В случае экстренного вызова туда такими действиями блокируется заезд карет скорой медицинской помощи, пожарных автомобилей, аварийного транспорта газовой службы, водоканала или энергоснабжения.

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В целом едва ли не самое распространенное игнорирование фиксируется в зоне пешеходных переходов. Фото: УБВИ

Первую пятерку улиц-лидеров объединяет одно и то же нарушение – парковка в зоне действия знака 3.34 "Остановка запрещена". В таких местах запрещаются остановка и стоянка транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров (разгрузку или погрузку груза).

Геолокация самых распространенных злоупотреблений в парковке:

ул. Коперника - 17 172 сообщения;

ул. Листопадового Чина - 15 172 сообщения;

площадь Соборная - 10 647 сообщений;

проспект Свободы - 10 126 сообщений;

ул. Валовая - 9 880 сообщений.

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Далее в списке перечислены улицы Князя Романа, Театральная, Галицкая, Героев УПА и Лазнева. Таким образом геолокация "десятки" вобрала историческую часть Львова, уличная сеть которой имеет ограниченные пропускные возможности и плотный транспортный трафик.

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Припарковаться на остановке общественного транспорта для многих водителей вошло в норму. Фото: УБВИ

Специалисты Управления безопасности и уличной инфраструктуры напомнили, что за нарушение требований парковки взимается штраф в размере 340 грн, а если автомобиль создает препятствие для движения, то штраф увеличивается до 680 грн.

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Несмотря на требования, количество нарушителей не уменьшается. Только за семь дней с 19 по 25 мая этого года выписано 4 329 уведомлений о привлечении к административной ответственности за нарушение правил парковки на сумму 1 903 020 грн.

За что выписывали штрафы:

2440 сообщений за нарушение правил парковки на сумму 1 049 920 грн;

1 889 сообщений за неуплату услуг парковки на сумму 853 100 грн;

эвакуировано 140 автомобилей.

Перегородить трамвайные пути или выезд со двора также вошло в норму, что не вписывается в ПДД. Фото: УБВИ

Памятка о запрете парковки указывает: