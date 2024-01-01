Во Львове установили новый дорожный знак: что он означает

Дорожные инсталляции вводятся в рамках всеукраинской информационной кампании "Дети как дети". Инициатором проекта выступил фонд ЮНИСЕФ.

Как сообщает на своей странице мэрия Львова, цель кампании – "изменить общественное восприятие детей с инвалидностью и сделать их видимыми в повседневной жизни".

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Знаки в виде инсталляции с изображением детей с инвалидностью установлены на перекрестке возле Центра Довженко и возле главного железнодорожного вокзала.

Фото: мэрия Львова

Как и в других городах Украины, где они устанавливаются, такие предупреждения призваны напомнить, что часто эти дети остаются без внимания общества.

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В ЮНИСЕФ по этому поводу говорят, что на инсталляциях объединены привычные символы детства с элементами, указывающие на инвалидность, например, ребенок с протезом, который играет в футбол, или ребенок на коляске, что рисует.

Следует видеть в травмированном, покалеченном или больном ребенке равноправного члена общества. Фото: мэрия Львова

Проект "Дети как дети" призывает общество видеть в каждом ребенке личность с уникальными талантами и потребностями, независимо от наличия инвалидности.

"Мы, украинцы, должны понять, что дети с инвалидностью – это дети. Этой кампанией мы хотим подчеркнуть, что каждый ребенок – это личность, которую определяют ее характер, хобби, предпочтения, мечты и увлечения", – отметила советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

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Во Львовском городском совете отмечают: город поддерживает инициативы, способствующие формированию открытого, инклюзивного общества, в котором признают и уважают уникальность и достоинство каждого человека.