У Львові встановили новий дорожній знак: що він означає

Дорожні інсталяції запроваджуються в рамках всеукраїнської інформаційної кампанії "Діти як діти". Ініціатором проєкту виступив фонд ЮНІСЕФ.

Як повідомляє на своїй сторінці мерія Львова, мета кампанії – "змінити суспільне сприйняття дітей з інвалідністю та зробити їх видимими у щоденному житті".

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Знаки у вигляді інсталяції із зображенням дітей з інвалідністю встановлено на перехресті біля Центру Довженка та біля головного залізничного вокзалу.

Фото: мерія Львова

Як і в інших містах України, де вони встановлюються, такі попередження покликані нагадати, що часто ці діти залишаються поза увагою суспільства.

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В ЮНІСЕФ з цього приводу кажуть, що на інсталяціях поєднано звичні символи дитинства з елементами, що вказують на інвалідність, наприклад, дитина з протезом, яка грає у футбол, або дитина на візку, що малює.

Слід вбачати у травмованій, покаліченій чи хворій дитині рівноправного члена суспільства. Фото: мерія Львова

Проєкт "Діти як діти" закликає суспільство бачити в кожній дитині особистість з унікальними талантами та потребами, незалежно від наявності інвалідності.

«Ми, українці, маємо зрозуміти, що діти з інвалідністю – це діти. Цією кампанією ми хочемо наголосити, що кожна дитина – це особистість, яку визначають її характер, хобі, вподобання, мрії та захоплення», – зазначила радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

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У Львівській міській раді наголошують: місто підтримує ініціативи, що сприяють формуванню відкритого, інклюзивного суспільства, в якому визнають і поважають унікальність і гідність кожної людини.