ТОП вулиць Львова, де найчастіше порушують правила паркування

За повідомленням Управління безпеки та вуличної інфраструктури мерії Львова, було проаналізовано порушення з 1 січня 2022 року по 24 травня 2025 року.

На цій основі сформували список вулиць, де за останні три роки водії найчастіше порушували правила паркування.

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На цій основі виведено першу п’ятірку місць на вулицях, де водії ігнорують вимоги ПДР щодо паркування. Зазвичай такі місця позначені дорожніми знаки, обмежені для стоянки розміткою, як от в зоні пішохідних переходів чи трамвайної колії, зупинок громадського транспорту тощо.

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Управління безпеки руху назвало власника цього Nissan переможцем щотижневої номінації "Король паркування", але в народі такого називають інакше. Фото: УБВІ

Ігнорують водії також виїзди з дворів, перегороджуючи проїзд транспорту. У разі екстреного виклику туди такими діями блокується заїзд карет швидкої медичної допомоги, пожежних автомобілів, аварійного транспорту газової служби, водоканалу чи енергопостачання.

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Загалом чи не найпоширеніше ігнорування фіксується в зоні пішохідних переходів. Фото: УБВІ

Першу пʼятірку вулиць-лідерів об’єднує одне й те саме порушення — паркування у зоні дії знака 3.34 "Зупинка заборонена". В таких місцях забороняються зупинка і стоянка транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).

Геолокація найпоширеніших зловживань у паркуванні:

вул. Коперника — 17 172 повідомлення;

вул. Листопадового Чину — 15 172 повідомлення;

площа Соборна — 10 647 повідомлень;

проспект Свободи — 10 126 повідомлень;

вул. Валова — 9 880 повідомлень.

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Далі у списку перераховано вулиці Князя Романа, Театральна, Галицька, Героїв УПА та Лазнева. Таким чином геолокація "десятки" увібрала історичну частину Львова, вулична мережа якої має обмежені пропускні можливості та щільний транспортний трафік.

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Припаркуватися на зупинці громадського транспорту для багатьох водіїв увійшло в норму. Фото: УБВІ

Фахівці Управління безпеки та вуличної інфраструктури нагадали, що за порушення вимог паркування стягується штраф у розмірі 340 грн, а якщо автомобіль створює перешкоду для руху, то штраф збільшується до 680 грн.

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Попри вимоги, кількість порушників не зменшується. Лише за сім днів з 19 по 25 травня цього року виписано 4 329 повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування на суму 1 903 020 грн.

За що виписували штрафи:

2440 повідомлень за порушення правил паркування на суму 1 049 920 грн;

1 889 повідомлень за несплату послуг паркування на суму 853 100 грн;

евакуйовано 140 автомобілів.

Перегородити трамвайну колію чи виїзд з двору також увійшло в норму, що не вписується в ПДР. Фото: УБВІ

Пам’ятка щодо заборони паркування вказує: