ТОП вулиць Львова, де найчастіше порушують правила паркування

ФОТО: Фото: УБВІ|
Ця розмітка має такий же зміст, що і знак "Зупинка заборонена"
За повідомленням Управління безпеки та вуличної інфраструктури мерії Львова, було проаналізовано порушення з 1 січня 2022 року по 24 травня 2025 року.
На цій основі сформували список вулиць, де за останні три роки водії найчастіше порушували правила паркування.
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На цій основі виведено першу п’ятірку місць на вулицях, де водії ігнорують вимоги ПДР щодо паркування. Зазвичай такі місця позначені дорожніми знаки, обмежені для стоянки розміткою, як от в зоні пішохідних переходів чи трамвайної колії, зупинок громадського транспорту тощо.
Управління безпеки руху назвало власника цього Nissan переможцем щотижневої номінації "Король паркування", але в народі такого називають інакше. Фото: УБВІ
Ігнорують водії також виїзди з дворів, перегороджуючи проїзд транспорту. У разі екстреного виклику туди такими діями блокується заїзд карет швидкої медичної допомоги, пожежних автомобілів, аварійного транспорту газової служби, водоканалу чи енергопостачання.
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Загалом чи не найпоширеніше ігнорування фіксується в зоні пішохідних переходів. Фото: УБВІ
Першу пʼятірку вулиць-лідерів об’єднує одне й те саме порушення — паркування у зоні дії знака 3.34 "Зупинка заборонена". В таких місцях забороняються зупинка і стоянка транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).
Геолокація найпоширеніших зловживань у паркуванні:
- вул. Коперника — 17 172 повідомлення;
- вул. Листопадового Чину — 15 172 повідомлення;
- площа Соборна — 10 647 повідомлень;
- проспект Свободи — 10 126 повідомлень;
- вул. Валова — 9 880 повідомлень.
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Далі у списку перераховано вулиці Князя Романа, Театральна, Галицька, Героїв УПА та Лазнева. Таким чином геолокація "десятки" увібрала історичну частину Львова, вулична мережа якої має обмежені пропускні можливості та щільний транспортний трафік.
Припаркуватися на зупинці громадського транспорту для багатьох водіїв увійшло в норму. Фото: УБВІ
Фахівці Управління безпеки та вуличної інфраструктури нагадали, що за порушення вимог паркування стягується штраф у розмірі 340 грн, а якщо автомобіль створює перешкоду для руху, то штраф збільшується до 680 грн.
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Попри вимоги, кількість порушників не зменшується. Лише за сім днів з 19 по 25 травня цього року виписано 4 329 повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування на суму 1 903 020 грн.
За що виписували штрафи:
- 2440 повідомлень за порушення правил паркування на суму 1 049 920 грн;
- 1 889 повідомлень за несплату послуг паркування на суму 853 100 грн;
- евакуйовано 140 автомобілів.
Перегородити трамвайну колію чи виїзд з двору також увійшло в норму, що не вписується в ПДР. Фото: УБВІ
Пам’ятка щодо заборони паркування вказує:
- знак 3.34 "Зупинка заборонена" забороняє будь-яку зупинку транспортних засобів у зоні його дії;
- зона дії знаку 3.34 часто вказується на додаткових табличках нижче або, за їхньої відсутності, він діє до найближчого перехрестя;
- суцільна жовта розмітка — це "рідна сестра" знаку 3.34, що також забороняє зупинку у цьому місці;
- знак "Зупинка заборонена" найчастіше встановлюють на вулицях, де неправильна зупинка блокує рух та створює небезпечні ситуації.