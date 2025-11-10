На львівських парковках дерева висадять через кожні п'ять машин

Новий стандарт затверджено на засіданні виконкому Львівської міської ради 7 листопада. Це – один з перших в Україні проєктів, спрямованих на покращення міського клімату.

Як повідомляє мерія у своєму релізі з посиланням на головного архітектора міста Антона Коломєйцева, стандарт стосуватиметься як лінійного паркування вздовж вулиць, так і великих відкритих майданчиків біля торгівельних центрів, офісів чи громадських установ.

Читайте також ТОП вулиць Львова, де найчастіше порушують правила паркування

Через п'ять чи три машини

За основу прийнято кілька схем розміщення зелених насаджень на паркувальних майданчиках. Скажімо, для перпендикулярного паркування відповідним службам буде рекомендовано висаджувати не менше одного дерева на кожні п’ять машиномісць.

Для паралельного рекомендовано висаджувати не менше одного дерева на кожні три машиномісця. При цьому дерева у дорослому віці повинні досягати не менше 15 метрів заввишки.

Рекомендовані схеми розміщення зелених насаджень на автостоянках. Інфографіка: сайт мерії Львова

Це повинні бути великі дерева

"Ми пропонуємо, щоб на існуючих паркінгах висаджували дерева, а на нових – одразу передбачали озеленення. Це повинні бути великі дерева з розвиненою кроною, які створюватимуть тінь і зменшуватимуть температуру в місті. Адже у затінених місцях паркування на кілька градусів нижча температура, ніж на відкритих ділянках", – зазначив доповідач з цього питання порядку денного Антон Коломєйцев.

За основу взяту чіткі схеми розташування дерев для різних типів паркінгів, в т.ч. із врахуванням умов для здорового росту рослин – великих лунок для достатньої кількості води, повітря та простору для кореневої системи.

Читайте також Чотириповерховий паркінг у Львові відділятиме залізницю та житловий масив

Погодження архітектура даватиме лише з прив'язкою

Департамент архітектури та просторового розвитку міста відтепер зможе прописувати вимоги до озеленення наземних паркінгів для усіх підприємців чи муніципальних установ, які погоджують з містом благоустрій території.

Така стандартизація також має покращити якість повітря та підвищити комфорт для мешканців. Місця для паркування можуть бути частиною міського клімату, якщо їх правильно озеленити.

Візуалізація прийнятих змін. Фото: сайт мерії Львова

Де будуть озеленювати автостоянки

Новий стандарт планується запровадити насамперед біля муніципальних об’єктів – лікарень, поліклінік, шкіл, а також рекомендувати й приватним особам впроваджувати озеленення всюди, де вже наявні великі паркувальні майданчики.

Читайте також У Львові може з'явитись новий знак, який впроваджують в Європі

Початок такого впровадження вже зроблено. Серед уже реалізованих прикладів – озеленення біля McDonald’s на проспекті Чорновола та висадка дерев на вулиці Наливайка після реконструкції.

З поглядом у завтрашній день

Це свідчить про те, що у древньому Львові прагнуть, щоб кожна нова або оновлена територія не лише відповідала функціональним вимогам, але й створювала комфортне та екологічне міське середовище.