До появления переправы автомобильную дорогу ежегодно приходилось перекрывать, чтобы уберечь миллионы ракообразных во время миграции.

Возможно, вы знаете о мостовых переправах для животных над автодорогами, которые позволяют зверям безопасно пересекать магистрали и предотвращают аварии с их участием. Сбитые крупные животные на дороге – не только трагедия для фауны, но и беда для водителей, ведь в таких авариях страдают не только четырехлапые, но и водители и пассажиры автомобилей.

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Конечно, встреча машины с таким мелким существом, как краб, не нанесет вреда ни автомобилю, ни человеку, но власти Острова Рождества в Индийском океане приняли меры, чтобы таких встреч не происходило вообще. Дело в том, что Красный земляной краб является редким видом, обитающим только на Острове Рождества и Кокосовых островах.

Каждый год миллионы крабов выходят из лесов острова в океан, чтобы отложить яйца. Каждая самка краба может отложить до 100 тысяч яиц. Она держит их в своем выводочном мешке, а когда приходит время, самки покидают свои норы и массово мигрируют на береговые линии. В период миграции на пляжах можно увидеть до 100 крабов на квадратный метр.

Ранее в период миграции крабов автомобильные дороги на их пути перекрывались, что создавало определенные неудобства водителям. Поэтому власти начали строить мостовые переправы над дорогами специально для крабов. "Откуда крабы знают, что им нужно переходить дорогу по мосту?" – это наиболее часто задаваемый вопрос местным департаментом парков и защиты окружающей среды. Нет, там не работает крохотный членистоногий регулировщик – крабы сами ориентируют в пространстве достаточно хорошо, чтобы выбрать правильный путь, на котором они не будут подвергаться опасности.