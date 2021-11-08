До появи переправи, автомобільну дорогу щороку доводилось перекривати, щоб уберегти мільйони ракоподібних під час міграції.

Можливо, ви знаєте про мостові переправи для тварин над автошляхами, які дозволяють звірям безпечно перетинати магістралі та запобігають аваріям з їх участю. Збиті великі тварини на дорозі – не лише трагедія для фауни, а й лихо для водіїв, адже у таких аваріях страждають не лише чотирилапі, а й водії та пасажири автівок.

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Звісно, зустріч машини з такою дрібною істотою, як краб, не завдасть шкоди ні автомобілю, ні людині, але влада Острову Різдва в Індійському океані вжила заходів, аби таких зустрічей не відбувалось взагалі. Річ у тім, що Червоний земляний краб є рідкісним видом, який мешкає лише на Острові Різдва та Кокосових островах.

Щороку мільйони крабів виходять з лісів острову до океану, щоб відкласти яйця. Кожна самка краба може відкласти до 100 000 яєць. Вона тримає їх у своєму виводковому мішку, а коли приходить час, самки залишають свої нори та масово мігрують на берегові лінії. Під час періоду міграції на пляжах можна побачити до 100 крабів на квадратний метр.

Раніше в період міграції крабів автомобільні дороги на їх шляху перекривалися, що створювало певні незручності для водіїв. Тому влада почала будувати мостові переправи над дорогами спеціально для крабів. “Звідки краби знають, що їм потрібно переходити дорогу мостом?” – це найчастіше питання, яке ставлять місцевому департаменту парків та захисту довкілля. Ні, там не працює крихітний членистоногий регулювальник – краби самі орієнтують у просторі досить добре, аби обрати правильний шлях, на якому вони не будуть наражатись на небезпеку.