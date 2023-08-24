Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил об очередном нововведении для западных пунктов пропуска: на границе с Польшей вскоре будут работать общие украино-польские таможенно-пограничные посты.

Кардинальные изменения в работе пунктов пропуска должны ускорить процесс транспортного пересечения границы, в т.ч. пассажирского, грузового, а также пеших граждан: пограничники и таможенники обеих стран будут одновременно и практически в "одном окне" оформлять документы.

И хотя пока детали проекта еще не озвучены, эксперты Авто24 считают, что на этих пунктах пропуска ещеобязательно будут работать совместные бригады санитарных, фитосанитарных и ветеринарных служб.

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По словам Дениса Шмыгаля, Украина в ускоренном темпе интегрируется в ЕС, стремясь ускорить логистику и свести к минимуму коррупционные риски. Для начала пилотный проект правительства обеих стран начнут на украино-польской границе, на очереди другие страны Евросоюза.

"В настоящее время на границе с ЕС функционирует 21 автомобильный пункт пропуска. Три из них открыты во время полномасштабной войны. В планах — создание еще девяти и модернизация тринадцати", – подчеркнул Денис Шмигаль на своей официальной странице в Telegram-канале.

Это уже не очередь, поскольку эти счастливчики в какой-то сотне метров от польского пункта пропуска: за спиной Шегини, а впереди – Медика. Фото: Авто24

В ближайшее время на границе с Польшей планируется провести большой объем работ. Уже есть договоренности "о получении льготного кредита от польских партнеров для обновления дорог, пунктов пропуска и закупки сканеров".

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Премьер-министр подчеркнул, что подобное предложение о совместных таможенно-пограничных постах уже направлено правительству Румынии, поскольку "румынское направление является ключевым для украинского экспорта".

Это приобретает особую актуальность после того, Украина и Румыния договорились о вывозе украинской продукции через румынские порты. Уже запланировано развитие подъездных путей и железнодорожной инфраструктуры на границе с Румынией.

Бывает часто так, что автоперевозчики в очереди на пересечение границы успевают в один день сварить борщ с ребрышками, на следующий день юшку с грибами, еще через день в их меню появится суп с фрикадельками... Фото: Авто24

Что касается общего украино-польского пункта пропуска, то эта практика не нова. В начале нулевых лет такой МАПП действовал в зоне ответственности Львовской таможни. Правда, он был расположен не на территории Украины, а на несколько километров вглубь Польши.

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Там бок о бок несли службу наши и польские таможенники и пограничники. Главный признак привлекательности пункта пропуска заключался в том, что очереди автомобилей там практически не существовало – слаженная работа таможенно-пограничных бригад обеих стран не позволяла транспорту накапливаться.