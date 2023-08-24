Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про чергове нововведення для західних пунктів пропуску: на кордоні з Польщею невдовзі працюватимуть спільні україно-польські митно-прикордонні пости.

Кардинальні зміни в роботі пунктів пропуску мають прискорити процес транспортного перетину кордону, у т.ч. пасажирського, вантажного, а також піших громадян: прикордонники та митники обох країн будуть одночасно і практично в "одному вікні" оформляти документи.

І хоча допоки деталі проекту ще не озвучено, експерти Авто24 вважають, що на цих пунктах пропуску ще й обов’язково будуть працювати спільні бригади санітарних, фітосанітарних та ветеринарних служб.

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За словами Дениса Шмигаля, Україна в прискореному темпі інтегрується в ЄС, прагнучи прискорити логістику та мінімізувати корупційні ризики. Для початку пілотний проект уряди обох країн розпочнуть на українсько-польському кордоні, на черзі інші країни Євросоюзу.

"Наразі на кордоні з ЄС функціонує 21 автомобільний пункт пропуску. Три з них відкриті під час повномасштабної війни. У планах — створення ще дев’яти та модернізація тринадцяти", — підкреслив Денис Шмигаль на своїй офіційній сторінці в Telegram-каналі.

Це вже не черга, оскільки ці щасливчики вже в якійсь сотні метрів від польского пункту пропуску: за спиною Шегині, а попереду – Медика. Фото: Авто24

Найближчим часом на кордоні з Польщею заплановано провести великий обсяг робіт. Уже є домовленості "про отримання пільгового кредиту від польських партнерів для оновлення доріг, пунктів пропуску і закупівлі сканерів".

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Прем’єр-міністр наголосив, що подібна пропозиція про спільні митно-прикордонні пости уже надіслана уряду Румунії, оскільки "румунський напрямок є ключовим для українського експорту".

Це набуває особливої актуальності після того, Україна та Румунія домовилися про вивезення української продукції через румунські порти. Вже запланована розбудова під'їзних шляхів і залізничної інфраструктури на кордоні з Румунією.

Буває часто так, що автоперевізники у черзі на перетин кордону встигають в один день зварити борщ з реберцями, наступного дня юшку з грибами, ще через день у їх меню з’явиться суп з фрикадельками... Фото: Авто24

Щодо спільного україно-польського пункту пропуску, то ця практика не нова. На початку нульових років такий МАПП діяв у зоні відповідальності Львівської митниці. Щоправда, розміщений він був не на території України, а на кілька кілометрів вглиб Польщі.

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Там пліч-о-пліч несли службу наші та польські митники і прикордонники. Головна ознака пункту пропуску була в тому, що черги автомобілів там практично не існувало – злагоджена робота митно-прикордонних бригад обох країн не дозволяла транспорту накопичуватися.