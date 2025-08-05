На выручку от ярмарок девушки из Острога купили две машины для ВСУ

На организованных ярмарках в центре Острога Елизавета Аршинова, Даша Олишевская и Юлия Степанюк продавали собственные поделки, а выручку накапливали для приобретения машин.

О хорошем начинании землячек рассказали на сайте Острога со ссылкой на проект Razom do peremohy ostroh в соцсетях.

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На этот раз собрали на популярный в войсках "течик" – Volkswagen Transporter Т4. Фургон передали для бойцов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Из рассказов девушек понятно, что машина была с пробегом, но выдержала дорогу в Украину, где ее довели до хорошего технического состояния и даже покрасили в нужный цвет.

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"Для комфортного пользования изменили ее внешний вид, чтобы она легко маскировалась в горячих точках. Дополнительно установили освещение в салоне и прожекторную лампу снаружи. Появилось больше сидячих мест в самом кузове. Также установили магнитолу и еще несколько деталей для удобства", – рассказывают волонтеры.



В последние дни мая девушки по такой же технологии сбора, покупки и реставрации приготовили и передали в армейское подразделение автомобиль Skoda Octavia Combi 1.9 TDI.

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Правда, в тот раз они собрали лишь половину необходимой суммы. Остальные средства задонатили неравнодушные люди.