На виторг від ярмарків дівчата з Острога купили дві машини для ЗСУ

На організованих ярмарках у центрі Острога Єлизавета Аршинова, Даша Олішевська та Юлія Степанюк продавали власні поробки, а виторг накопичували для придбання машин.

Про гарний почин землячок розповіли на сайті Острога з посиланням на проєкт Razom do peremohy ostroh у соцмережах.

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Цього разу назбирали на популярний у військах "течик" – Volkswagen Transporter Т4. Фургон передали для бійців 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

З розповідей дівчат зрозуміло, що автівка була з пробігом, але витримала дорогу в Україну, де її довели до гарного технічного стану і навіть пофарбували в потрібний колір.

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"Для комфортного користування змінили її зовнішній вигляд, аби вона легко маскувалась у гарячих точках. Додатково встановили освітлення в салоні та прожекторну лампу ззовні. З‘явилося більше сидячих місць у самому кузові. Також встановили магнітолу та ще декілька деталей для зручності", – розповідають волонтерки.



В останні дні травня дівчата за такою ж технологією збору, купівлі та реставрації приготували й передали до армійського підрозділу автомобіль Skoda Octavia Combi 1.9 TDI.

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Щоправда, того разу вони зібрали лише половину необхідної суми. Решту коштів задонатили небайдужі люди.