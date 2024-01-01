Нацгвардейцам передали передвижную мастерскую шиномонтажа, оснащенную как полноценная СТО: фото, видео

Средства на изготовление передвижной полевой мастерской по ремонту колес боевой, грузовой техники, пикапов, внедорожников, бусов, багги и мототехники в сумме 1,35 млн грн выделила Укрнафта. Об этом говорится на Фб-странице Благотворительной организации.

Мобильный комплекс поможет Сумскому полку Нацгвардии значительно сэкономить время и расходы на топливо, поскольку шиномонтаж можно проводить в полевых условиях.

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Для этого в надстройке из контейнерной коробки создали добротную мастерскую, с оборудованием не хуже стационарного шиномонтажного поста.

Big Locker укомплектован шиномонтажным и балансировочным станком, компрессором. Для работы с тяжелыми колесами есть подвижная кран-балка грузоподъемностью до 500 кг.

Комплектация не хуже, чем в стационарном шиномонтажном посту. Скриншот: Авто24

В перечне оборудования и инструментария есть сварочный аппарат, домкраты, рукава с пистолетами подкачки колес, наборы инструментов, необходимые расходные материалы и др.

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Для питания электроинструмента во встроенном отсеке разместили генератор мощностью 13 киловатт. Благодаря этому комплекс может работать автономно.

Контейнерную коробку со стандартными замками крепления разместили на грузовом шасси.

И хотя модель не указана, из кадров видео угадывается трехосное шасси Volvo FM 460. Платформа не новая, но в добротном техническом состоянии, гарантированно выходит еще не одну сотню тысяч километров.

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Это не единственная волонтерская машина для защитников за последнюю неделю. Три дня назад Благотворительный фонд "Твой шаг" передал отдельной механизированной бригаде двухосный грузовик DAF 4х4 с системой мультилифт.

Передача мультилифтового грузовика DAF армейскому подразделению. Фото: Твой шаг

Такое исполнение машины поможет оперативно загружать, перевозить и разгружать контейнеры без дополнительной спецтехники – это настоящее преимущество для фронтовых транспортно-логистических операций.