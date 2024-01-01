Нацгвардійцям передали пересувну майстерню шиномонтажу, оснащену як повноцінна СТО: фото, відео

Кошти на виготовлення пересувної польової майстерні з ремонту коліс бойової, вантажної техніки, пікапів, позашляховиків, бусів, багі та мототехніки у сумі 1,35 млн грн виділила Укрнафта. Про це йдеться на Фб-сторінці Благодійної організації.

Мобільний комплекс допоможе Сумському полку Нацгвардії значно зекономити час і витрати на пальне, оскільки шиномонтаж можна проводити у польових умовах.

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Для цього в надбудові з контейнерної коробки створили добротну майстерню, з устаткуванням не гіршим від стаціонарного шиномонтажного поста.

Big Locker укомплектований шиномонтажним та балансувальним верстатом, компресором. Для роботи з важкими колесами є рухома кран-балка вантажністю до 500 кг.

Комплектація не гірша, ніж в стаціонарному шиномонтажному посту. Скриншот: Авто24

В переліку устаткування та інструментарію є зварювальний апарат, домкрати, рукави з пістолетами підпомповування коліс, набори інструментів, необхідні розхідні матеріали та ін.

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Для живлення електроінструменту у вбудованому відсіку розмістили генератору потужністю 13 кіловатів. Завдяки цьому комплекс може працювати автономно.

Контейнерну коробку зі стандартними замками кріплення розмістили на вантажному шасі.

І хоча модель не вказана, з кадрів відео вгадується тривісне шасі Volvo FM 460. Платформа не нова, але у добротному технічному стані, гарантовано виходить ще не одну сотню тисяч кілометрів.

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Це не єдина волонтерська машина для захисників за останній тиждень. Три дні тому Благодійний фонд "Твій крок" передав окремій механізованій бригаді двовісну вантажівку DAF 4х4 з системою мультиліфт.

Передача мультиліфтової вантажівки DAF армійському підрозділу. Фото: Твій крок

Таке виконання машини допоможе оперативно завантажувати, перевозити та розвантажувати контейнери без додаткової спецтехніки – це справжня перевага для фронтових транспортно-логістичних операцій.