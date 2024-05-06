Готовясь к передаче Украине всевозможных видов вооружений из своих арсеналов и резервов в линейных войсках, Германия оперативно разместила заказ на обновление техники.

Уже через три недели после заключения соглашения Бундесвер получил первую пехотную машину Boxer Heavy Weapons Carrier 8×8 (sWaTrgInf), которая должна заменить старую гусеничную бронированную танкетку Wiesel 1.

Исполнителем заказа является компания Rheinmetall Landsysteme. Переданную машину сначала погоняют на эксплуатационных испытаниях. Ожидается, что это займет несколько месяцев, а интегрированные проверочные испытания будут проводиться в соответствии со спецификациями Customer Product Management (CPM).

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В ходе таких тестов армейцы будут подбирать оптимальные значения производительности и определять дальнейшие рабочие параметры и функциональные границы для рекомендаций в войска. Такая кооперация усилий и сотрудничества направлена на ускорение интегрированного процесса проверки с помощью эффективного процесса.

Так выглядит переданный Бундесверу Boxer Heavy Weapons Carrier 8×8 (sWaTrgInf), который придет на замену Wiesel 1. Фото: Герхард Хайминг

Новая версия Boxer должна заменить флот Wiesel, который, вероятно, готовится к передаче Украине, и станет основой поставок прямой тактической огневой поддержки и дальней противотанковой обороны для пехотных подразделений Бундесвера. Транспортные средства представляют значительное улучшение защиты, мобильности, эффективности и выносливости. SWaTrgInf станет одним из основных элементов промежуточных сил, что начали наращивать в армии.

Сейчас в вооруженном распоряжении подлежит замене 246 групповых транспортных средств, 65 командных автомобилей, 72 тяжелых защищенных медицинских автомобиля и 12 автомобилей автошколы. Кроме того, было заказано дополнительно 20 Boxer для объединенных групп огневой поддержки и 19 Boxer Skyrangers. Помимо этого, для оснащения будущих средних сил должны быть закуплены многочисленные другие версии Boxer, решение по которым еще не принято.

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SWaTrgInf базируется на боевой разведывательной машине Boxer (CRV). Вооружение состоит из пулеметной пушки MK30-2 калибра 30 мм, известной по БМП "Пума", и башенной машины. Пушка калибра 7,62 мм тип Х 51. Кроме того, система будет иметь встроенную пусковую установку для противотанковых управляемых ракет типа MELLS (multi-role light guided missile system).

Контракт на производство первых 123 тяжелых транспортных средств вооружения был заключен 10 апреля. Согласована поставка пробной копии на 2024 год. После успешного подтверждения эффективности и принятия транспортного средства первую партию из 19 транспортных средств планируется доставить к концу 2025 года. Эти транспортные средства производятся на Rheinmetall Landsysteme в Унтерлюсе.

Wiesel поступила на вооружение бундесвера в 1990 году. За время производства (1989-2011) было выпущено 343 экземпляра Wiesel-1 и 178 экземпляров Wiesel-2. Фото: Rheinmetall

Что касается Wiesel 1, которую заменит Boxer, то эта легкая бронированная танкетка уже есть в войсках ВСУ и различных Сил обороны. Это не столько бронетранспортер переднего края, сколько патрульно-разведывательная машина для молниеносных перемещений и рейдов или охраны периметра. Если точнее по военным меркам, то это боевая малолитражка с 20-мм пушкой Rheinmetall AG на турели или минометом.

Модель мощностью 86 л.с. имеет экипаж из 2-3 человек, отличается от других бронемашин небольшой массой и слабым бронированием. Основное назначение танкеток – поддержка легкой пехоты или разведки. Используется также как рейдовая машина или эвакуатор раненых в сторону от передовых позиций и на обратном пути к фронту с БК, водой, продуктами и другой амуницией.

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Несмотря на довольно скромные характеристики бронезащиты и вооружения, такая машина для ВСУ и других подразделении Сил обороны лишней не будет. Если их передача Украине по ходу замены в подразделениях Бундестага действительно состоится, то это, как прогнозируют эксперты, для Украины будет ощутимым усилением обороноспособности.