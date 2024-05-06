Готуючись до передачі Україні різних видів озброєнь зі своїх арсеналів та резервів у лінійних військах, Німеччина оперативно розмістила замовлення на оновлення техніки.

Вже через три тижні після укладення угоди Бундесвер отримав першу піхотну машину Boxer Heavy Weapons Carrier 8×8 (sWaTrgInf), що має замінити стару гусеничну броньовану танкетку Wiesel 1.

Виконавцем замовлення є компанія Rheinmetall Landsysteme. Передану машину спочатку поганяють на експлуатаційних випробуваннях. Очікується, що це займе кілька місяців, а інтегровані перевіркові іспити будуть проводитися відповідно до специфікацій Customer Product Management (CPM).

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У ході таких тестів армійці підбиратимуть оптимальні значення продуктивності та визначатимуть подальші робочі параметри та функціональні межі для рекомендацій у війська.

У разі виявлення недоліків будуть негайно складені пропозиції щодо змін для їх усунення. Пропозиції щодо змін/поліпшень увійдуть уже в серійне виробництво техніки.

Так виглядає переданий Бундесверу Boxer Heavy Weapons Carrier 8×8 (sWaTrgInf), який прийде на заміну Wiesel 1. Фото: Герхард Хаймінг

Нова версія Boxer має замінити флот Wiesel, який, ймовірно, готується до передачі Україні, і стане основою постачань прямої тактичної вогневої підтримки та дальньої протитанкової оборони для піхотних підрозділів Бундесверу. Транспортні засоби представляють значне покращення захисту, мобільності, ефективності та витривалості. SWaTrgInf стане одним з основних елементів проміжних сил, що почали нарощувати в армії.

Наразі у збройному розпорядженні підлягає заміні 246 групових транспортних засобів, 65 командних автомобілів, 72 важких захищених медичних автомобіля та 12 автомобілів автошколи. Крім того, було замовлено додатково 20 Boxer для об’єднаних груп вогневої підтримки та 19 Boxer Skyrangers. Крім того, для оснащення майбутніх середніх сил мають бути закуплені численні інші версії Boxer, рішення щодо яких ще не прийнято.

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SWaTrgInf базується на бойовій розвідувальній машині Boxer (CRV). Озброєння складається з кулеметної гармати MK30-2 калібру 30 мм, відомої з БМП "Пума", і баштової машини. Гармата калібру 7,62 мм тип Х 51. Крім того, система матиме вбудовану пускову установку для протитанкових керованих ракет типу MELLS (multi-role light guided missile system).

Контракт на виробництво перших 123 важких транспортних засобів озброєння було укладено 10 квітня. Погоджене постачання пробної копії на 2024 рік. Після успішного підтвердження ефективності та прийняття транспортного засобу першу партію з 19 транспортних засобів планується доставити до кінця 2025 року. Ці транспортні засоби виробляються на Rheinmetall Landsysteme в Унтерлюсі.

Wiesel надійшла на озброєння бундесверу в 1990 році. За час виробництва (1989-2011) було випущено 343 примірники Wiesel-1 і 178 примірників Wiesel-2. Фото: Rheinmetall

Що стосується Wiesel 1, яку замінить Boxer, то ця легка броньована танкетка уже є у військах ЗСУ та різних Сил оборони. Це не стільки бронетранспортер переднього краю, скільки патрульно-розвідувальна машина для блискавичних переміщень та рейдів чи охорони периметра. Якщо точніше за військовими мірками, то це бойова малолітражка з 20-мм гарматою Rheinmetall AG на турелі.

Модель потужністю 86 к.с. має екіпаж із 2-3 осіб, відрізняється від інших бронемашин невеликою масою та слабким бронюванням. Основне призначення танкеток – підтримка легкої піхоти чи розвідки. Використовується також як рейдова машина чи евакуатор поранених в бік від передових позицій і на зворотному шляху до фронту з БК, водою, харчами та іншою амуніцією.

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Попри доволі скромні характеристики бронезахисту та озброєння, така машина для ЗСУ та інших підрозділі Сил оборони зайвою не буде. Якщо їх передача Україні по ходу заміни в підрозділах Бундестагу й справді відбудеться, то це, як прогнозують експерти, для України буде відчутним підсиленням обороноздатності.