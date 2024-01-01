Насколько транспорт страдает от мобильной связи: исследование

Эксперты по управлению мобильностью Soti проанализировали мобильные технологии по всей цепочке поставок. К такому исследованию, как пишет eurotransport.de, их побудили постоянные упреки водителей и складского персонала компаний логистической отрасли на технический сбой и проблемы в телематике решений.

Нынешняя отрасль транспорта и логистики все больше зависит от цифровых решений и мобильных средств связи. Исследование Soti "Цифровые инновации. Что сейчас нужно транспортно-логистической отрасли" свидетельствует, что около 75 процентов опрошенных работников в Германии ежедневно используют частные смартфоны для работы.

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Из-за технических проблем в такой технологии сотрудники теряют около трех часов в неделю, что приводит к заметным задержкам доставки.

ИТ работает немного лучше, чем 3 года назад

Хотя ИТ уже давно играют решающую роль в логистике, здесь мало что происходит. И это несмотря на то, что эта неэффективность подрывает моральный дух сотрудников и раздражает клиентов.

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Взгляд на исследование Soti за 2021 год показывает, что за последние 3 года это отрицательное значение улучшилось лишь на полчаса в неделю. С технологической и организационной стороны компании достигли на практике незначительного прогресса.

ИТ-безопасность является актуальной проблемой

Две трети (66 процентов, 76 процентов во всем мире) опрошенных в Германии заявили в исследовании, что чувствуют себя достаточно обученными по безопасности мобильных данных, но 68 процентов (61 процент во всем мире) все еще опасаются за безопасность данных своих клиентов, если эти устройства будут потеряны или похищены.

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Кроме того, 60 процентов сотрудников в Германии (58 процентов во всем мире) обеспокоены тем, что данные клиентов могут попасть в чужие руки, когда мобильные устройства передают информацию.

Пропущенные цели из-за неисправности оборудования

Неисправности оборудования вызывают стресс у почти половины (49 процентов) всех опрошенных работников логистики в Германии. Это – большая доля.

Технические проблемы также означают, что 30 процентов участников исследования в Германии не достигают своих целей, 26 процентов, как следствие, теряют выбранные маршруты, а 24 процента даже не получают бонусных выплат.

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Кроме того, 22 процента признаются, что управляют своим транспортным средством на чрезмерной скорости, чтобы компенсировать задержки.

С технологией отслеживания

В то время как 95 процентов респондентов в Германии имеют устройства с технологией отслеживания, 74 процента хотели бы больше таких функций (для устройств, транспортных средств или товаров).

Технология отслеживания рассматривается как ключевая возможность для совершенствования: 91 процент верят, что она обеспечивает своевременную доставку и информирует клиентов.