Наскільки транспорт потерпає від мобільного зв'язку: дослідження

Експерти з управління мобільністю Soti проаналізували мобільні технології по всьому ланцюжку постачань. До такого дослідження, як пише eurotransport.de, їх спонукали постійні докори водіїв та складського персоналу компаній логістичної галузі на технічний збій та проблеми в телематиці рішень.

Нинішня галузь транспорту та логістики все більше залежить від цифрових рішень та мобільних засобів зв’язку. Дослідження Soti "Цифрові інновації. Що зараз потрібно транспортно-логістичній галузі" свідчить, що близько 75 відсотків опитаних працівників у Німеччині щодня використовують приватні смартфони для роботи.

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Через технічні проблеми в такій технології співробітники втрачають близько трьох годин на тиждень, що призводить до помітних затримок доставлення.

ІТ працює трохи краще, ніж 3 роки тому

Хоча ІТ вже давно відіграють вирішальну роль у логістиці, тут мало що відбувається. І це попри те, що ця неефективність підриває моральний дух співробітників і дратує клієнтів.

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Погляд на дослідження Soti за 2021 рік показує, що за останні 3 роки це негативне значення покращилося лише на півгодини на тиждень. З технологічного та організаційного боку компанії досягли на практиці незначного прогресу.

ІТ-безпека є актуальною проблемою

Дві третини (66 відсотків, 76 відсотків у всьому світі) опитаних у Німеччині заявили в дослідженні, що відчувають себе достатньо навченими щодо безпеки мобільних даних, але 68 відсотків (61 відсоток у всьому світі) все ще побоюються за безпеку даних своїх клієнтів, якщо ці пристрої буде втрачено або викрадено.

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Крім того, 60 відсотків співробітників у Німеччині (58 відсотків у всьому світі) стурбовані тим, що дані клієнтів можуть потрапити в чужі руки, коли мобільні пристрої передають інформацію.

Пропущені цілі через несправність обладнання

Несправності обладнання викликають стрес у майже половини (49 відсотків) усіх опитаних працівників логістики в Німеччині. Це – велика частка.

Технічні проблеми також означають, що 30 відсотків учасників дослідження в Німеччині не досягають своїх цілей, 26 відсотків, як наслідок, втрачають обрані маршрути, а 24 відсотки навіть не отримують бонусних виплат.

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Крім того, 22 відсотки зізнаються, що керують своїм транспортним засобом на надмірній швидкості, щоб компенсувати затримки.

З технологією відстеження

У той час як 95 відсотків респондентів у Німеччині мають пристрої з технологією відстеження, 74 відсотки хотіли б більше таких функцій (для пристроїв, транспортних засобів або товарів).

Технологія відстеження розглядається як ключова можливість для вдосконалення: 91 відсоток вірять, що вона забезпечує своєчасне доставлення та інформує клієнтів.