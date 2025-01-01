Наземный робот прошел 32 километра за раненым воином

Сюжет о событиях в одном из подразделений 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" начинался просто - дрон вез на передовую деревянные брусья для фортификационных сооружений. Наши ребята взмахом руки останавливают дрон, на что сразу реагирует его заранее оповещенный оператор.

Как говорится на ФБ-странице "Хартии", в процессе выполнения транспортно-логистического задания операторам стало известно о ранении собрата вблизи прохождения маршрута дрона. Поэтому оператор получил приоритетное задание – направить машину на эвакуацию раненого.

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После быстрой разгрузки пиломатериалов на обочину оператор дистанционно повел роботизированную машину к раненому защитнику.

"Пехотинец получил серьезное ранение в ногу. Его состояние было средней тяжести, но ситуация требовала немедленной эвакуации. Традиционными методами вывезти бойца было крайне сложно: расстояние до точки медэвакуации было более 13 км, дорога труднопроходимая, а в воздухе активно работали вражеские БпЛА", – говорится в сообщении пресс-службы 13-й бригады НГУ.

Авторы публикации отмечают, что операторы дрона "приняли рискованное, но взвешенное решение: использовать технику для доставки раненого к точке медицинской эвакуации".

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Они лесными тропами и полевыми дорогами проложили маршрут и с максимальной осторожностью доставили бойца к медэвакуатору – и это спасло ему жизнь.

Впоследствии медики подтвердили: задержка даже на несколько часов могла бы оказаться фатальной. Наземный робо-дрон "Тор-800" в этой операции спасения в целом преодолел 32 километра.

Благодаря высокой мобильности, инновациям и способности быстро принимать нестандартные решения бригада доказывает, что даже в самых сложных условиях на современном театре боевых действий есть шансы на спасение.

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Напомним, "Хартия" известна своими неординарными и смелыми решениями на поле боя, в т.ч. не только своим подходом к сохранению жизни личного состава, но и технологическими и тактическими инновациями. Бойцы именно этой бригады в 2024 году провели первый в Украине роботизированный штурм с применением наземных беспилотных платформ.