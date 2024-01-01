Наземный беспилотник Ardal вытащил из зоны обстрела за 17 километров трех раненых

Месяц раненые ребята не могли выбраться из укрытия перед позициями врага. Не могли добраться до них и бойцы подразделения. Об удивительной истории по спасению защитников сообщила в Texty.org.ua участница операции, руководитель стратегических коммуникаций КБ "Burevii" Ольга Гарбовская.

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"Бойцы на Купянском направлении пошли на задание, и их атаковали. Все трое получили ранения. Были попытки их эвакуировать, но неуспешные, и бойцы пробыли в серой зоне аж 32 дня до момента эвакуации. Им сбрасывали воду, лекарства с помощью дронов. Так они и продержались все это время", – сообщила она.

У двух из трех бойцов ранения были очень серьезными. У одного – огнестрельные осколочные ранения теменной области, у другого – серьезная травма конечности, осложненная в дальнейшем обморожением и гниением.

Фото: Burevii

Поскольку самостоятельно из-за большого расстояния и постоянного обстрела ребята самостоятельно выбраться не смогли, то вся надежда была на эвакуацию наземными роботизированными комплексами (НРК). Для такого расстояния в КБ Burevii машины были, директор этого конструкторского бюро Виктор Долгопятов сразу откликнулся на запрос.

Сформировалась команда из военных 92-й бригады, инженеров "Буревия", ОО "Инженерный корпус" и бойцов и 154-й бригады. На Харьковщину отправили сразу несколько наземных дронов Ardal. Они из всей палитры отечественных НРК лучше всего подходили для такой операции. Благодаря армированным гусеницам и с подвеской тракторного типа они имели хороший потенциал проходимости. Этому способствовали мощные моторы и низкий центр масс.

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Такой дрон в сложных условиях рельефа уверенно везет на себе 150–200 кг груза и при этом тянет за собой прицеп грузоподъемностью до 500 кг по бездорожью и до 3 тонн по трассе. Он пересекает 30-сантиметровые по высоте препятствия и 80-сантиметровые по ширине канавы.

В передвижении любым путем он практически бесшумный, производит не более 65 дБ, что для эвакуационных операций очень важно. Особенно под боком у врага.

Дальность хода на одной батарее до 30 км, но здесь из-за большого расстояния поставили сразу два аккумулятора. Они способны с полной нагрузкой пройти до 50 км. В обычном режиме дистанционное управление способно реагировать на расстоянии 6 км, а с помощью системы Starlink – хоть на другой край Украины.

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Раненые ребята уже знали об операции и ждали на позиции. Это придало им сил. С тяжелыми ранениями они вышли и выползли из укрытия, чтобы загрузиться на дрон и прицеп. Однако он подорвался на противотанковых минах чуть ли не на глазах у раненых.

Отправили к ним второй дрон, на который успешно загрузились. Операция длилась около четырех часов. Дрон, обустроенный прицепом, прошел более 17 км (это вместе – туда и обратно) рельефом различной сложности (равнины, крутые холмы и склоны).

В операции на разных этапах принимали участие более 50 человек. Были привлечены средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и РЭР (радиоэлектронной разведки), аэроразведки, дроны-бомберы. На обратном пути враг неоднократно устраивал атаки со сбросами (сбрасывает сверху боеприпас), работала артиллерия и минометы.

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Несмотря на это все дрон Ardal вытащил ребят, которых сразу же переправили в госпиталь. Их жизни ничего не угрожает. Операция продемонстрировала потенциал использования наземных роботизированных для эвакуационных целей даже в сверхсложных условиях. И это действительно уникальный случай в мировой практике.

Сообщается, что инженеры из "Буревія" и военные 92-й бригады уже анализируют полученный опыт и на его выводах разработают рекомендации другим производителям наземных роботизированных комплексов и специалистам боевых подразделений, которые эксплуатируют дистанционно управляемые машины такого типа.