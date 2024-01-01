Наземний безпілотник Ardal витягнув з зони обстрілу за 17 кілометрів трьох поранених

Місяць поранені хлопці не могли вибратися з укриття перед позиціями ворога. Не могли добратися до них і бійці підрозділу. Про дивовижну історію з порятунку захисників повідомила в Texty.org.ua учасниця операції, керівниця стратегічних комунікацій КБ "Burevii" Ольга Гарбовська.

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"Бійці на Куп’янському напрямку пішли на завдання, і їх атакували. Всі троє отримали поранення. Були спроби їх евакуювати, але неуспішні, й бійці пробули в сірій зоні аж 32 дні до моменту евакуації. Їм скидали воду, ліки за допомогою дронів. Так вони й протрималися весь цей час", – повідомила вона.

У двох із трьох бійців поранення були дуже серйозними. В одного – вогнепальні осколкові поранення тім’яної ділянки, в іншого – серйозна травма кінцівки, ускладнена надалі обмороженням і гниттям.

Фото: Burevii

Оскільки самостійно через велику відстань та постійний обстріл хлопці самостійно вибратися не змогли, то вся надія була на евакуацію наземними роботизованими комплексами (НРК). Для такої відстані у КБ Burevii машини були, директор цього конструкторського бюро Віктор Долгоп’ятов відразу відгукнувся на запит.

Сформувалася команда з військових 92-ї бригади, інженерів "Буревію", ГО "Інженерний корпус" та бійців та 154-ї бригади. На Харківщину відправили відразу кілька наземних дронів Ardal. Вони з усієї палітри вітчизняних НРК найкраще підходили для такої операції. Завдяки армованим гусеницям та з підвіскою тракторного типу вони мали гарний потенціал прохідності. Цьому сприяли потужні мотори і низький центр мас.

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Такий дрон в складних умовах рельєфу впевнено везе на собі 150–200 кг вантажу й при цьому тягне за собою причіп вантажністю до 500 кг по бездоріжжю й до 3 тонн по трасі. Він перетинає 30-сантиметрові по висоті перешкоди та 80-сантиметрові за шириною канави.

В пересуванні будь-яким шляхом він практично безшумний, виробляє не більше 65 дБ, що для евакуаційних операцій надто важливо. Особливо під боком у ворога.

Дальність ходу на одній батареї до 30 км, але тут через велику відстань поставили відразу два акумулятори. Вони спроможні з повним навантаженням пройти до 50 км. У звичайному режимі дистанційне управління спроможне реагувати на відстані 6 км, а за допомогою системи Starlink – хоч на край України.

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Поранені хлопці вже знали про операцію й чекали на позиції. Це додало їм сили. З важкими пораненнями вони вийшли та виповзли зі схованки, щоб завантажитися на дрон та причіп. Однак він підірвався на протитанкових мінах мало не на очах у поранених.

Відправили до них другий дрон, на який успішно завантажилися. Операція тривала близько чотирьох годин. Дрон, облаштований причепом, пройшов понад 17 км (це разом – туди й назад) рельєфом різної складності (рівнини, круті пагорби та схили).

В операції на різних етапах брали участь понад 50 осіб. Було залучено засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби) і РЕР (радіоелектронної розвідки), аеророзвідку, дрони-бомбери. На зворотному шляху ворог неодноразово влаштовував атаки зі скидами (скидає зверху боєприпас), працювала артилерія та міномети.

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Попри це все дрон ARDAL витягнув хлопців, яких відразу ж переправили в госпіталь. Їх життю нічого не загрожує. Операція продемонструвала потенціал використання наземних роботизованих для евакуаційних цілей навіть у надскладних умовах. І це дійсно унікальний випадок у світовій практиці.

Повідомляється, що інженери з "Буревію" та військові 92-ї бригади вже аналізують отриманий досвід і на його висновках розроблять рекомендації іншим виробникам наземних роботизованих комплексів та спеціалістам бойових підрозділів, котрі експлуатують дистанційно керовані машини такого типу.