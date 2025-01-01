Наземний робот пройшов 32 кілометри за пораненим воїном

Сюжет про події в одному з підрозділів 13-й бригади Національної гвардії України "Хартія" розпочинався просто – дрон віз на передову дерев’яні бруси для фортифікаційних споруд. Наші хлопці помахом руки зупиняють дрон, на що відразу реагує його заздалегідь сповіщений оператор.

Як йдеться на ФБ-сторінці "Хартії", в процесі виконання транспортно-логістичного завдання операторам стало відомо про поранення побратима поблизу проходження маршруту дрона. Тож військовий отримав пріоритетне завдання – спрямувати машину на евакуацію пораненого.

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Після швидкого розвантаження пиломатеріалів на узбіччя оператор дистанційно повів роботизовану машину до пораненого захисника.

"Піхотинець отримав серйозне поранення в ногу. Його стан був середньої важкості, але ситуація вимагала негайної евакуації. Традиційними методами вивезти бійця було вкрай складно: відстань до точки медевакуації була понад 13 км, дорога важкопрохідна, а в повітрі активно працювали ворожі БпЛА", – йдеться у повідомленні пресслужби 13-й бригади НГУ.

Автори публікації наголошують, що оператори дрона "прийняли ризиковане, але зважене рішення: використати техніку для доставлення пораненого до точки медичної евакуації".

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Вони лісовими стежками та польовими дорогами проклали маршрут й з максимальною обережністю доправили бійця до медеваку – і це врятувало йому життя.

Згодом медики підтвердили: затримка навіть на кілька годин могла б виявитися фатальною. Наземний робо-дрон "Тор-800" в цій операції порятунку загалом подолав 32 кілометри.

Завдяки високій мобільності, інноваціям і здатності швидко ухвалювати нестандартні рішення бригада доводить, що навіть в найскладніших умовах на сучасному театрі бойових дій є шанси на порятунок.

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Нагадаємо, "Хартія" відома своїми неординарними та сміливими рішеннями на полі бою, у т.ч. не лише своїм підходом до збереження життя особового складу, а й технологічними та тактичними інноваціями. Бійці саме цієї бригади у 2024 році провели перший в Україні роботизований штурм із застосуванням наземних безпілотних платформ.