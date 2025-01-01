Не отдашь машину на нужды армии – жди ареста

Ожидается, что "реквизированные" транспортные средства будут использованы армейскими подразделениями уже во время учений в следующем году. Утешительный приз владельцам – они получат компенсацию. Тем, кто не согласится от своих автомобилей, придется смириться с последствиями. Не исключен арест.

Как пишет moto.pl, Министерство национальной обороны планирует по новым правилам временно забирать на службу автомобили, принадлежащие гражданским лицам или организациям. Это еще не утверждено в новой разработке положения, но оно уже рассматривается в системе мобилизации. К счастью, в рамках запланированных маневров армия хочет реквизировать лишь небольшое количество транспортных средств.

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Проект подготовленного положения содержит конкретное количество транспортных средств, которые будут переданы солдатам во время учений в следующем году. Ориентировочное количество "одолженного" не дотягивает до двух сотен – 192 транспортных средства, 26 прицепов (полуприцепов) и 15 машин. На это количество будет зарезервировано денежную компенсацию владельцам.

Кроме привлечения грузовых и специальных транспортных средств, в частности с прицепами и полуприцепами, а также автобусов, фургонов и легковых автомобилей, предполагается взять в гражданском секторе еще и спецтехнику для земляных работ – экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, а для грузовых операций - автокраны, машины с КМУ, дизельные и электрические телескопические или мачтовые подъемники.

"Доставка техники в соответствующую воинскую часть будет осуществляться по усмотрению владельца или осуществляться силами воинской части, для которой предоставляется услуга", – отмечается в обосновании.

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Каждое лицо, чье транспортное средство соответствует требованиям военных, получит административное решение. Оно будет содержать информацию о дате и месте передачи машины. Конечно, можно обжаловать решение в течение 14 дней с момента его получения.

Однако сам факт подачи апелляции не означает, что обязанность передачи движимого имущества прекращается. Пришла "повестка" на технику – отдавай. Тот, кто этого не сделает, получит штраф или 30 дней ареста.

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Передача транспортного средства армии предусматривает выплату владельцам компенсации, на что выделено 136 миллионов злотых. В случае легковых автомобилей Министерство национальной обороны будет выплачивать компенсацию за километраж. Для транспортных средств с двигателями до 900 куб. см это составит 0,52 злотых за километр, а за большие силовые агрегаты – 0,84 злотых/км.

Компенсация по грузовикам, полуприцепов и других машин:

грузовики от 2 до 8 т – 490,83 злотого;

прицепы и полуприцепы – 196,31 злотого;

строительная техника, дорожная техника и т.д. – 439,26 злотого.

Правда, в этой части положения по грузовикам и спецтехнике авторы еще не расшифровали схему расчетов – это будет оплата компенсации в указанных суммах за отработанный период в моточасах, за сутки или как-то иначе.