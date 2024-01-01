В Польше срочно обновляют армейский парк техники

Срочный правительственный заказ заставил польские заводы Jelcz Sp. z o. и Autosan по выпуску тяжелой военной колесной техники ускорять производство. Об этом в серии своих публикаций рассказывает defence24.pl

В предыдущие годы Jelcz в среднем выпускал для оборонного ведомства около 350 грузовых полноприводных машин и платформ под различные надстройки. Сейчас планы изменились, а мощности расширились. План производства тяжелых полноприводных автомобилей для армии в 2025 году уже удвоили.

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Теперь завод должен поставить армии 700 машин в ближайшие 12 месяцев. Далее портфель заказов еще больше расширяется – в 2027 планируется изготовить 800, а в 2028 – 1000 машин для Войска Польского.

Накануне Нового года первая партия грузовиков Jelcz для оборонного ведомства покинула завод Autosan, что также принадлежит Huta Stalowa Wola. Армейцам отправлено 20 классических двухосных автомобилей повышенной проходимости средней вместимости с бортовым тентовым кузовом и небронированной кабиной в версии Jelczy 442.32 S02.

Двухосный полноприводный грузовик Jelczy 442.32. Фото: defence24.pl

Хотя вышеупомянутые планы по годовому производству Jelcz касаются только завода в Jelcz-Laskowice, их реализация станет возможной только после модернизации технологии производства, включая перенос сборки автомобильных деталей в Sanok. Все это для того, чтобы создать дополнительное пространство на заводе в Нижней Силезии для окончательной сборки крупных специализированных транспортных средств, таких как семейство 3-го поколения, которое сейчас готовится

Jelcz Sp. z o. получил заказы на автомобили с системой самозагрузки Multilift Mk IV, тягачи для сопровождения мостов, комплекты для транспортировки тяжелой техники с гусеничной тягой, средства мобильной связи, базовые машины зенитных ракет и артиллерийские установки, носители рассредоточенных минных систем и многие другие.

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В дополнение к таким флагманским программам, как Homar-K, в которой Jelcz является производителем базового шасси 882.57 TS T45. Теперь разнообразное предложение будет включать возможность удовлетворить значительный спрос Войска Польского на внедорожные грузовики. Кстати, интеграция системы Homar-K на шасси Jelcz состоялась рекордно быстро, всего за три месяца.

Первые грузовики Jelcz 442.32 S02 собраны в Huta Stalowa Wola, филиал Autosan. Фото: Huta Stalowa Wola

Тем временем другие заводы ВПК Польши также получили значительные заказы и в срочном графике производят и отгружают технику в армейские подразделения. Неделю назад в войска пошли законтрактованные на 2024-2026 годы медицинские эвакуационные автомобили на шасси колесного транспортера Rosomak.

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В отличие от предыдущих версий, они изготавливаются в новой конфигурации, с усиленной бронезащитой и мощным двигателем Scania DC 13, потенциал которого доведен до 610 л.с.

Rosomak WEM, как и большинство версий, может преодолевать водные препятствия с максимальной скоростью 10 км/ч. Фото: Rosomak S.A.

Продуктовая линейка растет. Упомянутый выше концерн Huta Stalowa Wola S.A. (HSW) отправил в войска на завершающий этап испытаний пять опытных образцов БМП Borsuk.

БМП Borsuk имеет башню ZSSW-30 с рядом оптико-электронных устройств, повышающих ситуационную осведомленность и позволяющих вести точный огонь. Фото: Huta Stalowa Wola

Ожидается, что за несколько месяцев должен быть подписан контракт на первые 111 единиц. В дальнейшем предполагается производство не менее 1450 боевых машин пехоты. Они заменят старые БМП-1 советского образца.

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Грузовики Jelcz 883,57 на переднем плане и Jelcz 663,45 во время заводских испытаний. Фото: Jelcz Sp. z o

Пока же HSW подписал с Минобороны Польши два крупных контракта на сумму 17 миллиардов злотых, по которым в срочном графике будет производить колесную и гусеничную технику различного назначения.