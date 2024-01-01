У Польщі терміново оновлюють армійський парк техніки

Термінове урядове замовлення змусило польські заводи Jelcz Sp. z o. та Autosan з випуску важкої воєнної колісної техніки прискорювати виробництво. Про це в серії своїх публікацій розповідає defence24.pl

У попередні роки Jelcz в середньому випускав для оборонного відомства десь 350 вантажних повнопривідних машин та платформ під різні надбудови. Наразі плани змінилися, а потужності розширилися. План виробництва важких повнопривідних автомобілів для армії у 2025 році вже подвоїли.

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Тепер завод має поставити армії 700 машин у найближчі 12 місяців. Далі портфель замовлень ще більше розширюється – у 2027 планується виготовити 800, а у 2028 – 1000 машин для Війська Польського.

Напередодні Нового року перша партія вантажівок Jelcz для оборонного відомства покинула завод Autosan, що також належить Huta Stalowa Wola. Армійцям відправлено 20 класичних двовісних автомобілів підвищеної прохідності середньої місткості з бортовим тентовим кузовом і неброньованою кабіною у версії Jelczy 442.32 S02.

Двовісна повнопривідна вантажівка Jelczy 442.32. Фото: defence24.pl

Хоча вищезазначені плани щодо річного виробництва Jelcz стосуються лише заводу в Jelcz-Laskowice, їхня реалізація стане можливою лише після модернізації технології виробництва, включаючи перенесення складання автомобільних деталей у Sanok. Все це для того, щоб створити додатковий простір на заводі в Нижній Сілезії для остаточного складання великих спеціалізованих транспортних засобів, таких як сімейство 3-го покоління, яке зараз готується

Jelcz Sp. z o. отримав замовлення на автомобілі з системою самозавантаження Multilift Mk IV, тягачі для супроводження мостів, комплекти для транспортування важкої техніки з гусеничною тягою, засоби мобільного зв’язку, базові машини зенітних ракет і артилерійські установки, носії розосереджених мінних систем та багато інших.

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На додаток до таких флагманських програм, як Homar-K, у якій Jelcz є виробником базового шасі 882.57 TS T45. Тепер різноманітна пропозиція включатиме можливість задовольнити значний попит Війська Польського на позашляхові вантажівки. До речі, інтеграція системи Homar-K на шасі Jelcz відбулася рекордно швидко, всього за три місяці.

Перші вантажівки Jelcz 442.32 S02 зібрані в Huta Stalowa Wola, філія Autosan. Фото: Huta Stalowa Wola

Тим часом інші заводи ВПК Польщі також отримали значні замовлення й у терміновому графіку виробляють та відвантажують техніку в армійські підрозділи. Тиждень тому у війська пішли законтрактовані на 2024-2026 роки медичні евакуаційні автомобілів на шасі колісного транспортера Rosomak.

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На відміну від попередніх версій, вони виготовляються у новій конфігурації, з посиленим бронезахистом та потужнішим двигуном Scania DC 13, потенціал якого доведено до 610 к.с.

Rosomak WEM, як і більшість версій, може долати водні перешкоди з максимальною швидкістю 10 км/год. Фото: Rosomak S.A.

Продуктова лінійка зростає. Згаданий вище концерн Huta Stalowa Wola S.A. (HSW) відправив у війська на завершальний етап випробувань п'ять дослідних зразків БМП Borsuk.

БМП Borsuk має башту ZSSW-30 з низкою оптико-електронних пристроїв, що підвищують ситуаційну обізнаність та дозволяють вести точний вогонь. Фото: Huta Stalowa Wola

Очікується, що за кілька місяців має бути підписаний контракт на перші 111 одиниць. Надалі передбачається виробництво не менше 1450 бойових машин піхоти. Вони замінять старі БМП-1 радянського зразка.

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Вантажівки Jelcz 883,57 на передньому плані та Jelcz 663,45 під час заводських випробувань. Фото: Jelcz Sp. z o

Поки ж HSW підписав з Міноборони Польщі два великі контракти на суму 17 мільярдів злотих, за якими в терміновому графіку виготовлятиме колісну та гусеничну техніку різного призначення.