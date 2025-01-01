В Польше планируют построить уникальную военную дорогу

За строительство скоростной автомагистрали Via Pomerania высказались депутаты. Необходимость этих инвестиций также видит специальная группа, работающая при Министерстве национальной обороны, поскольку этот коридор будут использовать войска в случае угрозы вторжения.

Как сообщает Portal Samorządowy, обычные водители также будут довольны. Новая скоростная автомагистраль будет иметь большое значение для безопасности страны и это будет одна из важнейших запланированных инвестиций в дороги Польши. Автомагистраль с рабочим названием Via Pomerania соединит Центральную Померанию с Великопольшей и будет иметь длину примерно 400 км.

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На заседании Парламентской команды по вопросам строительства этой скоростной автомагистрали (Устка, Слупск, Хойнице, Тухоля, Быдгощ, Иновроцлав, Конин, Калиш) эксперт команды разработчиков проекта Лукаш Кубяк представил экспертное заключение, содержащее все условия, которые следует учитывать при планировании маршрута. Однако это еще только намерения.

Фото: Генуправление нацдорог и автомагистралей Польши

"Пока Совет Министров не примет программу или не выделит средства на строительство этой дороги, она не будет проложена. О точном маршруте мы можем говорить только на этапе подготовки, которая еще не началась", – отметила Катажина Косьцеша из Министерства инфраструктуры.

Другой польский ресурс gazeta.pl со ссылкой на свои источники отмечает, что ориентировочная стоимость этой магистрали достигнет 12 миллиардов злотых (132,6 млрд грн). Она планируется как для гражданских автомобилей, так и для военной техники на случай боевых действий. Делать ее крайне необходимо.

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Призрак реальной военной интервенции над Польшей, например, со стороны России не рассматривается, но нынешняя ситуация в Украине дает подсказку, что угрозу со стороны Москвы лучше не игнорировать. А подготовка – это элемент сдерживания.

Фото: Генуправление нацдорог и автомагистралей Польши

Во-первых, это будет дорога, по которой ежедневно поедут автомобили. Во-вторых, речь идет о возможных и важных военных транспортах. По информации Gazeta.pl, указанный маршрут выверен и оправдан.

Вопрос рассмотрела в начале июня парламентская команда по строительству скоростной автомагистрали Via Pomerania. По мнению экспертной группы, этот проект вписывается в концепцию Пакта о безопасности Польши – Центральная Померания. Тот документ предусматривает создание инфраструктуры и оборонной сети, обеспечение соответствующих логистических условий с точки зрения безопасности страны и подготовки государства к приему войск союзников.

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По мнению военных экспертов, которые привлечены к разработке проекта Министерством национальной обороны, часть маршрута можно было бы провести участками, уже строящихся или готовящихся к этому участков. Это позволило бы значительно сократить время выполнения работ и снизить их стоимость.

Фото: Генуправление нацдорог и автомагистралей Польши

Отмечается, что Via Pomerania – не единственный маршрут военного значения, над которым сейчас работает Министерство национальной обороны. Среди прочего, продолжается развитие Красной дороги вместе с эстакадой Квятковского в Гдыне. Идея заключается в том, чтобы обеспечить еще лучшую связь со стратегическим портом. Соединяя его с точки зрения транспортировки грузов, но и лучшей военной доступности.