У Польщі планують побудувати унікальну військову дорогу

За будівництво швидкісної автомагістралі Via Pomerania висловилися депутати. Необхідність цих інвестицій також бачить спеціальна група, що працює при Міністерстві національної оборони, оскільки цей коридор використовуватимуть війська у разі загрози вторгнення.

Як повідомляє Portal Samorządowy, звичайні водії також будуть задоволені. Нова швидкісна автомагістраль матиме велике значення для безпеки країни і це буде одна з найважливіших запланованих інвестицій у дороги Польщі. Автомагістраль з робочою назвою Via Pomerania з'єднає Центральну Померанію з Великопольщею та матиме довжину приблизно 400 км.

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На засіданні Парламентської команди з питань будівництва цієї швидкісної автомагістралі (Устка, Слупськ, Хойніце, Тухоля, Бидгощ, Іновроцлав, Конін, Каліш) експерт команди розробників проєкту Лукаш Кубяк представив експертний висновок, що містить усі умови, які слід враховувати під час планування маршруту. Однак це ще тільки наміри.

Фото: Генуправління нацдоріг та автомагістралей Польщі

"Доки Рада Міністрів не ухвалить програму або не виділить кошти на будівництво цієї дороги, її не буде прокладено. Про точний маршрут ми можемо говорити лише на етапі підготовки, яка ще не розпочалася", – зазначила Катажина Косьцеша з Міністерства інфраструктури.

Інший польський ресурс gazeta.pl з посиланням на свої джерела зазначає, що орієнтовна вартість цієї магістралі сягне 12 мільярдів злотих (132,6 млрд грн). Вона планується як для цивільних автомобілів, так і для воєнної техніки на випадок бойових дій. Робити її вкрай необхідно.

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Примара реальної військової інтервенції над Польщею, наприклад, з боку Росії не розглядається, але нинішня ситуація в Україні дає підказку, що загрозу з боку Москви краще не ігнорувати. А підготовка – це елемент стримування.

Фото: Генуправління нацдоріг та автомагістралей Польщі

По-перше, це буде дорога, якою щодня їздитимуть автомобілі. По-друге, йдеться про можливі та важливі військові транспорти. За інформацією Gazeta.pl, зазначений маршрут вивірений і виправданий.

Питання розглянула на початку червня парламентська команда з будівництва швидкісної автомагістралі Via Pomerania. На думку експертної групи, цей проєкт вписується у концепцію Пакту про безпеку Польщі – Центральна Померанія. Той документ передбачає створення інфраструктури та оборонної мережі, забезпечення відповідних логістичних умов з точки зору безпеки країни та підготовки держави до прийому військ союзників.

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На думку військових експертів, які залученні до розробки проєкту Міністерством національної оборони, частину маршруту можна було б провести ділянками, що вже будуються або готуються до цього. Це дозволило б значно скоротити час виконання робіт і знизити їх вартість.

Фото: Генуправління нацдоріг та автомагістралей Польщі

Зазначається, що Via Pomerania – не єдиний маршрут військового значення, над яким зараз працює Міністерство національної оборони. Серед іншого, триває розвиток Червоної дороги разом з естакадою Квятковського в Гдині. Ідея полягає в тому, щоб забезпечити ще кращий зв'язок зі стратегічним портом. З'єднуючи його з погляду транспортування вантажів, а й кращої військової доступності.