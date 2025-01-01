Не віддаси автівку на потреби армії – чекай арешту

Очікується, що "реквізовані" транспортні засоби будуть використані армійськими підрозділами вже під час навчань наступного року. Втішний приз власникам – вони отримають компенсацію. Тим, хто не погодиться від своїх автомобілів, доведеться змиритися з наслідками. Не виключено арешт.

Як пише moto.pl, Міністерство національної оборони планує за новими правилами тимчасово забирати на службу автомобілі, що належать цивільним особам чи організаціям. Це ще не затверджено в новій розробці положення, але воно вже розглядається в системі мобілізації. На щастя, в рамках запланованих маневрів армія хоче реквізувати лише невелику кількість транспортних засобів.

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Проєкт підготовленого положення містить конкретну кількість транспортних засобів, що будуть передані солдатам під час навчань у наступному році. Орієнтовна кількість "позиченого" не дотягує до двох сотень - 192 транспортні засоби, 26 причепів (напівпричепів) та 15 машин. На цю кількість буде зарезервовано грошову компенсацію власникам.

Окрім залучення вантажних та спеціальних транспортних засобів, зокрема з причепами та напівпричепами, а також автобусів, фургонів та легкових автомобілів, передбачається взяти в цивільному секторі ще й спецтехніку для земляних робіт – екскаватори, бульдозери, грейдери, а для вантажних операцій - автокрани, машини з КМУ, дизельні та електричні телескопічні чи щоглові підіймачі.

"Доставлення техніки до відповідної військової частини здійснюватиметься на розсуд власника або здійснюватиметься силами військової частини, для якої надається послуга", – зазначається в обґрунтуванні.

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Кожна особа, чий транспортний засіб відповідає вимогам військових, отримає адміністративне рішення. Воно міститиме інформацію про дату та місце передачі машини. Звичайно, можна оскаржити рішення протягом 14 днів з моменту його отримання.

Однак сам факт подання апеляції не означає, що обов'язок передачі рухомого майна припиняється. Прийшла "повістка" на техніку – віддавай. Той, хто цього не зробить, отримає штрафу або 30 днів арешту.

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Передача транспортного засобу армії передбачає виплату власникам компенсації, на що виділено 136 мільйонів злотих. У випадку легкових автомобілів Міністерство національної оборони виплачуватиме компенсацію за кілометраж. Для транспортних засобів з двигунами до 900 куб. см це становитиме 0,52 злотого за кілометр, а за більші силові агрегати – 0,84 злотого/ км.

Компенсація щодо вантажівок, напівпричепів та інших машин:

вантажівки від 2 до 8 т – 490,83 злотих;

причепи та напівпричепи – 196,31 злотих;

будівельна техніка, дорожня техніка тощо – 439,26 злотих.

Щоправда, у цій частині положення щодо вантажівок та спецтехніки автори ще не розшифрували схему розрахунків - це буде оплата компенсації в зазначених сумах за відпрацьований період в мотогодинах, за добу чи якось інакше.