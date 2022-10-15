Купить шины размеров, предписанных автопроизводителем, удается не всегда. Что делать, чтобы правильно обуть машину без лишних потерь денег и характеристик на дороге?

Приобрести шины того размера, который желает водитель, удается не всегда, и причины тому разные. Например, даже если не говорить о спорткарах и бескомпромиссных внедорожниках, есть целый ряд автомобилей, которые комплектовались производителем шинами малораспространенных у нас размеров.

Низкопрофильные шины – размерностью с соотношением высоты к ширине 55 % и менее – имеют ограниченный выбор и всегда стоят дороже. Так же и монтажные работы с ними.

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Например, речь идет о редких шинах типа ранних "логановских" 165/80 R14 или о типичных для "японцев" 155/80 R14. Есть и другие типоразмеры, которые не так просто приобрести, если не из-за полного отсутствия на рынке, то из-за высокой цены или из-за отсутствия в каталогах уважаемых брендов. Чем их можно заменить?

Альтернативные шины

Видимо, не стоит объяснять, что выбирать замену штатной резине можно только в группе шин с тем же посадочным диаметром – извините, растянуть или сжать диаметр покрышки нельзя. Но можно "подвинуться" с шириной и высотой профиля.

Водителю следует знать, что означают цифры в индексе размерности шин, и основные размеры своей резины.

Ширина. Прежде всего, поясним, что ширина шины ограничивается прежде всего шириной диска (как в плюс, так и в минус), а также – запасом пространства в колесной арке (слишком широкая будет цепляться за крылья и детали подвески). Официальной цифры, на которую "неродная" шина может отступать по ширине от рекомендуемой, конечно, никто не приводит. Но в кругах экспертов считается, что допустимы отклонения в ширине по 10 мм как в меньшую, так и в большую сторону.

То есть вместо шины 195 мм на тот же диск можно смонтировать альтернативную резину и 185, и 205 мм. Но большее отклонение ни в коем случае невозможно – это по-настоящему опасно. Дело в том, что шина, борта которой чрезмерно разведены полками широкого диска или чрезмерно стянуты узким диском, неправильно ведет себя на дороге. Ее протектор либо очень выпяченный, либо вогнутый, и даже при спокойном прямолинейном движении пятно контакта получается деформированым. А при малейших дополнительных вертикальных или боковых нагрузках такое колесо вообще ведет себя неадекватно – и тогда аварии не избежать.

Натянуть шину на диск с превышением ширины на 20 – 30 мм получится, но эксплуатировать так машину нельзя – она будет управляется неадекватно.

Отметим: не исключено, что у некоторых моделей авто колесо может "затирать" даже при увеличении ширины на 10 мм. Поэтому стоит найти в интернете рассказы об опыте ваших коллег – владельцев подобной модели, которые подобную модернизацию уже провели, и подтвердили или опровергли ее возможность.

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Высота профиля. Вторая цифра размера шины говорит о высоте ее профиля – другими словами, о толщине слоя резины на диске. Она выражается в процентах от ширины протектора (выражена в миллиметрах). То есть у шины 205/65 R15 при ширине профиля 205 мм его высота составляет 65 % от этих 205 мм. Таким образом, покупая резину другой ширины, но с соответственно уменьшенным или увеличенным процентом высоты профиля, можно получить шину того же внешнего диаметра. В нашем примере это будет размерность 225/60 R15. Проще всего такой подбор осуществить с помощью специальной таблицы или шинного калькулятора, имеющегося на сайтах интернет-магазинов.

Не переплачивайте

Не всем известно, что неадекватно дороже могут стоить шины не только большего посадочного диаметра, но и малораспространенной размерности. Поэтому прежде чем приступить к предметным поискам интересующей вас модели резины в каком-то полуэкзотическом размере, выясните, насколько они вообще распространены. И сколько они будут стоить по сравнению с наиболее популярными вариантами близкой размерности, которые тоже могли бы вам подойти.

Шины по закону

Правила дорожного движения Украины (п. 31.4.5-в) запрещают использование шин, которые по размеру и допустимой погрузке не соответствуют модели транспортного средства. Но при этом часто бывает, что конкретная модель автомобиля изготовителем комплектовалась колесами нескольких размерностей. Грубо говоря, это значит, что с точки зрения закона любые колеса из этого перечня можно установить на все экземпляры данной модели.

Учтите еще такой нюанс: список разрешенных шин иногда меняется в период выпуска автомобиля, поэтому стоит каким-либо образом изучить мануалы или каталоги за все годы конвейерной жизни вашей модели автомобиля.

Но имейте в виду, что с технической точки зрения использование тех или иных размерностей не всегда возможно, например, из-за больших размеров тормозных механизмов у дорогих комплектаций или другой конструкции подвески в заряженной версии модели.

Рекомендация "Авто 24"

Главное, что хотелось бы добавить – не торопитесь покупать подержанные шины. Как правило, они стоят не так уж и дешево, имея при этом небольшой остаток ресурса и скрытые сюрпризы. К тому же полустертые шины не обеспечивают надлежащей безопасности движения из-за малой глубины протектора – даже если она вписывается в определенный законом предел 1,6 мм. Исключение, с которым можно согласиться – разве что вам попадется комплект в очень хорошем состоянии и по низкой цене, которая компенсирует короткий срок службы.

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