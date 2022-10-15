Купити шини розмірів, вказаних автовиробником, вдається не завжди. Що робити, щоб правильно взути машину без зайвих втрат грошей та характеристик на дорозі?

Придбати шини того розміру, якого хочеться водієві, вдається не завжди, і причини буває багато. Навіть якщо не говорити про спорткари та безкомпромісні позашляховики, є ціла низка автомобілів, які комплектувалися виробником шинами малопоширених у нас розмірів.

Низькопрофільні шини – розмірність зі співвідношенням висоти до ширини 55 % і менше – мають обмежений вибір і завжди коштують дорожче. Так само і монтажні роботи з ними.

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Наприклад, йдеться про рідкісні шини типу ранніх “логанівських” 165/80 R14 або про типові для “японців” 155/80 R14. Є й інші типорозміри, які не так просто придбати або через повну відсутність на ринку, то через високу ціну або через відсутність у номенклатурі поважних брендів. Чим їх можна замінити?

Альтернативні шини

Певно, не варто пояснювати, що обирати заміну штатній гумі можна лише в групі шин з аналогічним посадочним діаметром – вибачайте, розтягнути чи стиснути діаметр покришки не можна. Але можна “посунутися” з шириною та висотою профілю.

Водієві варто знати, що означають цифри в індексі розмірності шин і основні розміри своєї гуми.

Ширина. Ширина шини обмежується перш за все шириною диска (як в плюс, так і в мінус), а також – запасом простору у колісній арці (надто широка буде чіплятись за крила та деталі підвіски). Офіційної цифри, на яку “нерідна” шина можна відступати від рекомендованої, звісно, ніхто не наводить. Але в колах експертів вважається, що допустимі відхилення ширини – по 10 мм в кожен бік.

Тобто замість шини 195 мм на той самий диск можна змонтувати альтернативну гуму і 185, і 205 мм. Але більше відхилення в жодному разі неможливе – це по-справжньому небезпечно. Справа у тому, що шина, борти якої надмірно розведені полками широкого диску або надмірно стягнуті вузьким диском, неправильно веде себе на дорозі. Її протектор або дуже випнутий, або ввігнутий, і навіть при спокійному прямолінійному русі пляма контакту виходить деформовано. А при найменших додаткових вертикальних або бічних навантаженнях таке колесо взагалі поводиться неадекватно – і тоді аварії не уникнути.

Натягнути шину на диск з перевищенням ширини на 20 – 30 мм вийде, але експлуатувати так машину не можна – вона керується неадекватно.

Наголосимо: не виключено, що у якихось моделей авто колесо може “затирати” навіть при збільшенні ширини на 10 мм. Тому варто знайти в інтернеті розповіді ваших колег – власників подібної моделі, які подібну модернізацію вже провели і підтвердили чи спростували її можливість.

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Висота профіля. Друга цифра розміру шини говорить про висоту її профіля – інакше кажучи, про товщину шару гуми на диску. Вона виражається у відсотках від ширини протектора (виражена в міліметрах). Тобто, у шини 205/65 R15 при ширині профіля 205 мм його висота становить 65 % від цих 205 мм. Таким чином, купуючи гуму іншої ширини, але з відповідно зменшеним або збільшеним відсотком висоти профілю, можна отримати шину того ж самого зовнішнього діаметру. Наприклад, це буде розмірність 225/60 R15. Простіше всього такий підбір здійснити за допомогою спеціальної таблиці або шинного калькулятора, які є на сайтах інтернет-магазинів.

Не переплачуйте

Не всім відомо, що неадекватно дорожчими можуть бути шини не лише більшого посадочного діаметра, а й малопоширеної розмірності. Тому перш ніж розпочати предметні пошуки цікавої вам моделі гуми у якомусь напівекзотичному розмірі, з’ясуйте, наскільки вони взагалі поширені. І скільки будуть коштувати у порівнянні з більш популярними варіантами близької розмірності, які теж могли би вам підійти.

Шини по закону

Правила дорожнього руху України (31.4.5 в) забороняють використання шин, які за розміром та допустимому навантаженню не відповідають моделі транспортного засобу. Але при цьому часто буває, що конкретна модель автомобіля виробником комплектувалася колесами кількох розмірностей. Грубо кажучи, це значить, що з точки зору закону будь-які колеса з цього переліку можна встановити на всі екземпляри даної моделі.

Врахуйте ще такий нюанс: список дозволених шин іноді змінюється протягом періоду випуску автомобіля, тож варто і той чи інший спосіб вивчити мануали або каталоги за всі роки конвеєрного життя вашої моделі автомобіля.

Але майте на увазі, що з технічної точки зору використання тих чи інших розмірностей не завжди можливо, наприклад, через більші розміри гальмівних механізмів у дорогих комплектацій або іншу конструкцію підвіски у “заряджений” версій моделі.

Рекомендація “Авто 24”

Головне, що хотілося б додати – не поспішайте купувати вживані шини. Як правило, вони коштують не так вже і дешево, при тому маючи невеликий залишок ресурсу та приховані сюрпризи. До того ж напівстерті шини не забезпечують належної безпеки руху через малу глибину протектора – навіть якщо вона вписується у визначений законом ліміт 1,6 мм. Виняток, з яким можна погодитися – хіба що вам трапиться комплект у дуже гарному стані та за низькою ціною, яка компенсує короткий строк служби.

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