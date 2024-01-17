Не возможность запуска автомобиля может быть связана со многими причинами, некоторые из них особенно актуальны на морозе. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь решить эту проблему.

В холодное время года проблемы с запуском двигателя возникают чаще, чем в теплое. Это связано с похолоданием и перепадами температур, а также с техническим состоянием автомобиля. В общем отказ автомобиля заводиться может быть связан с несколькими причинами.

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Аккумулятор

Слабый заряд аккумулятора является наиболее распространенной причиной "нежелания" стартовать. Если после поворота ключа зажигания панель приборов не подсвечивается, значит, скорее всего, аккумулятор полностью разряжен. Если с подсветкой все хорошо, но двигатель все равно не запускается – аккумулятор разряжен не полностью.

Если проблемы с аккумулятором возникают не впервые, его лучше заменить

В обоих случаях существует несколько вариантов решения этой проблемы. Можно "подкурить" от другого автомобиля или бустера. Но лучше зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства дома или в гараже. Если аккумулятор старый и проблемы с ним случаются не впервые – лучше его заменить.

Топливо

Если стартер крутит, а двигатель все равно не запускается, одной из причин могут быть проблемы с подачей топлива.

Убедитесь, что в баке достаточно горючего

Проблемы с топливом в зимний период более характерны для дизельных двигателей. Если в бак заправлена летняя соляра, она может загустеть на морозе. Решать такую проблему самостоятельно достаточно сложно. Лучше вызвать эвакуатор или отбуксировать автомобиль в автосервис.

У бензиновых автомобилей самой частой причиной отсутствия подачи горючего становится вышедшая из строя бензопомпа.

Конечно, для обоих типов двигателей нужно быть уверенным, что в топливном баке есть достаточное количество горючего.

Свечи

У бензиновых двигателей отсутствие искры на свечах зажигания не дает возможность запустить двигатель. Проблема может быть как в самих свечах (когда их нужно менять, подробно написано здесь), так и в других деталях системы зажигания.

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Неисправные свечи накаливания в дизельных автомобилях также не дают возможности запустить двигатель в холодную погоду. Для диагностики системы лучше обращаться в автосервис к квалифицированному электрику.

Компрессия

Наименее вероятный вариант – потеря двигателем компрессии. В таком случае стартер крутит двигатель слишком легко. Такое может произойти, например в результате обрыва ремня ГРМ. Или если автомобиль очень долго (годы) стоял и поршневые кольца залегли.

Проблемы с компрессией в большинстве случаев означают необходимость сложного ремонта двигателя

В таком случае также лучше обращаться на автосервис для проведения точной диагностики и ремонта.

Выводы

Если автомобиль не заводится из-за проблем с аккумулятором или отсутствием топлива в баке – проблему можно относительно легко решить самостоятельно. В других случаях лучше обратиться к профессионалам.