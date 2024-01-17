Не можливість запуску автомобіля може бути пов'язане з багатьма причинами, деякі з них особливо актуальні на морозі. Ось декілька рекомендацій, які можуть допомогти вирішити цю проблему.

В холодну пору року проблеми з запуском двигуна виникають частіше, ніж у теплу. Це пов’язано з похолоданням та перепадами температур, а також з технічним станом автомобіля. Загалом відмова автомобіля заводитись може бути пов’язана з кількома причинами.

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Акумулятор

Слабкий заряд акумулятора є найбільш поширеною причиною “небажання” стартувати. Якщо після повороту ключа запалювання панель приладів не підсвічується, значить, швидше за все, акумулятор повністю розряджений. Якщо з підсвіткою все добре, але двигун усе одно не запускається – акумулятор розряджено не повністю.

Якщо проблеми з акумулятором виникають не вперше, його краще замінити

В обох випадках існує кілька варіантів розв'язання цієї проблеми. Можна «підкурити» від іншого автомобіля або бустера. Але краще зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою вдома чи в гаражі. Якщо акумулятор старий і проблеми з ним трапляються не вперше – краще його замінити.

Пальне

Якщо стартер крутить, а двигун усе одно не запускається, однією з причин можуть бути проблеми з подачею пального.

Переконайтесь, що у баку достатньо пального

Проблеми з пальним у зимовий період більш характерні для дизельних двигунів. Якщо в бак заправлена літня соляра, вона може загустіти на морозі. Розв'язувати таку проблему самотужки досить складно. Краще викликати евакуатор або відбуксирувати автомобіль в автосервіс.

У бензинових автомобілів найчастішою причиною відсутності подачі пального стає бензопомпа, що вийшла з ладу.

Звісно, для обох типів двигунів потрібно бути впевненим, що в паливному баку є достатня кількість пального.

Свічки

У бензинових двигунів відсутність іскри на свічках запалювання не дає можливість запустити двигун. Проблема може бути як у самих свічках (коли їх потрібно міняти, докладно написано тут), так і в інших деталях системи запалювання.

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Несправні свічки розжарювання в дизельних автомобілях також не дають можливості запустити двигун у холодну погоду. Для діагностики системи краще звертатись в автосервіс до кваліфікованого електрика.

Компресія

Найменш вірогідний варіант – втрата двигуном компресії. У такому випадку стартер крутить двигун надто легко. Таке може статись, наприклад внаслідок обриву ременя ГРМ. Або якщо автомобіль дуже довго (роки) стояв і поршневі кільця залягли.

Проблеми з компресію у більшості випадків означають необхідність складного ремонту двигуна

У такому випадку також краще звертатись на автосервіс для проведення точної діагностики та ремонту.

Висновки

Якщо автомобіль не заводиться через проблеми з акумулятором або відсутністю пального в баку – проблему можна відносно легко вирішити самотужки. В інших випадках краще звернутись до професіоналів.