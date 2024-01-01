Небольшой электропикап Telo поразил возможностями в перевозке вещей: фото, видео

Telo завершила работу над первым управляемым прототипом планируемого пикапа MT1 и уже запустила конфигуратор для приема заявок. Желающих нашлось немало. На сегодня стартап имеет около 5000 предварительных заказов на свою дебютную модель.

По размерам это будет миниатюрный 4-дверный pick up. В габаритах он впишется разве что в Mini Cooper с практически такими же формами. Как описывает journalsaint-francois.ca, у калифорнийского новичка длина всего 3861 мм – это не длиннее, чем у 3-дверного миниатюрного Cooper.

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Сами же разработчики позиционируют пикап MT1 как городской приключенческий грузовик типа pick up, который будет хорошо справляться как с ежедневными поездками по мегаполису, так и поездками за город, где на трассе нужна скорость, а за ее пределами – хорошая проходимость.

Несмотря на упомянутую длину 3,8 м, салон MT1 довольно просторный, рассчитан на пять человек (2+3). Его задняя стенка опускается, как это сделано на Chevrolet Silverado EV.

Благодаря этому полезная площадь для перевозки грузов возрастает – так что это становится настоящим хозяйственным транспортным средством. Учитывая заднюю часть салона, здесь уже можно перевозить длинные стройматериалы – доски, рельсы, трубы или спортинвентарь.

Правда, у этого карлика полезная нагрузка не очень большая, всего 771 или 907 кг, в зависимости от колесной формулы, то есть двух- или полноприводной версии. А вот буксирная способность впечатляет – 2721 кг.

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Разработчики обещают запаса хода в 420 или 560 километров. Здесь также существует зависимость, поскольку на километраж пробега влияет выбранная батарея емкостью 77 или 106 кВт-ч.

Конечно, цена также будет колебаться. Версия MT1 с одним электромотором мощностью 300 л.с. питается от аккумулятора емкостью 77 кВт-ч. Цена начинается от 41 520 долларов США.



Полноприводный вариант с двумя двигателями суммарной мощностью 500 л.с. и такой же батареей стоит от 46 019 долларов. Аккумулятор емкостью 106 кВт-ч входит в дополнительное оборудование и добавляет 3980 долларов США к цене автомобиля.

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С момента запуска проекта в июне 2023 года Telo получил более 5000 бронирований с депозитом в размере 152 доллара США. Telo надеется получить одобрение для своего автомобиля "в течение зимы 2026 года", однако эксперты уверены в появлении серийного MT1 не ранее 2027 года.

Фото: Telo