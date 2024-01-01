Невеличкий електропікап Telo вразив можливостями у перевезенні речей: фото, відео

Telo завершила роботу над першим керованим прототипом запланованого пікапа MT1 і вже запустила конфігуратор для приймання заявок. Охочих знайшлося чимало. На сьогодні стартап має близько 5000 попередніх замовлень на свою дебютну модель.

За розмірами це буде мініатюрний 4-дверний pick up. В габаритах він впишеться хіба що в Mini Cooper з практично такими ж формами. Як описує journalsaint-francois.ca, у каліфорнійського новачка довжина всього 3861 мм – це не довше, ніж у 3-дверного мініатюрного Cooper.

Читайте також Тест-драйв MINI Cooper S E Countryman All4

Самі ж розробники позиціюють пікап MT1 як міську пригодницьку вантажівку типу pick up, що гарно справлятиметься як зі щоденними поїздками мегаполісом, так і поїздками за місто, де на трасі потрібна швидкість, а за її межами – гарна прохідність.

Попри згадану довжину 3,8 м, салон MT1 доволі просторий, розрахований на п’ятьох осіб (2+3). Його задня стінка опускається, як це зроблено на Chevrolet Silverado EV.

Завдяки цьому корисна площа для перевезення вантажів зростає – тож це стає справжнім господарським транспортним засобом. Враховуючи задню частину салону, тут вже можна перевозити довгі будматеріали – дошки, рейки, труби чи спортінвентар.

Щоправда, у цього карлика корисне навантаження не дуже велике, всього 771 або 907 кг, залежно від колісної формули, тобто дво- чи повнопривідної версії. А ось буксирна здатність вражає – 2721 кг.

Читайте також Американський стартап Telo показав електричну вантажівку MT1

Розробники обіцяють запасу ходу в 420 або 560 кілометрів. Тут також існує залежність, оскільки на кілометраж пробігу впливає обрана батарея місткістю 77 або 106 кВт-год.

Звісно, ціна також коливатиметься. Версія MT1 з одним електромотором потужністю 300 к.с. живиться від акумулятора місткістю 77 кВт-год. Ціна починається від 41 520 доларів США.



Повнопривідний варіант із двома двигунами сумарною потужністю 500 к.с. й такою ж батареєю коштує від 46 019 доларів. Акумулятор місткістю 106 кВт-год входить в додаткове обладнання й додає 3980 доларів США до ціни автомобіля.

Читайте також Kia готує електричний пікап з самоскидним кузовом

З моменту запуску проєкту в червні 2023 року Telo отримав понад 5000 бронювань із депозитом у розмірі 152 долари США. Telo сподівається отримати схвалення для свого автомобіля "протягом зими 2026 року", однак експерти впевнені в появі серійного MT1 не раніше 2027 року.

Фото: Telo